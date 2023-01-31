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Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом
Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом
Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T15:48
2023-01-31T15:48
2023-01-31T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Ужесточение контроля на границеУказ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. В частности, вносится абзац: "Желтый" уровень угрозы подразумевает усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру. На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях."Желтый" уровень в Крыму и СевастополеГлава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о введении высокого уровня террористической опасности весной прошлого года. На данный момент он действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также режим распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.Решение о введении в Севастополе высокого уровня террористической опасности было принято 31 июля 2022 года после того, как на штаб Черноморского флота совершил атаку беспилотник. С тех пор режим продлевается.19 октября президент Владимир Путин своим указом ввел приграничных регионах России, в том числе Крыму и Севастополе, так называемый средний уровень реагирования", а в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов страны – уровень повышенной готовности на фоне проводимой спецоперации РФ на Украине. Читайте также на РИА Новости Крым:Массовая атака беспилотников на Севастополь – сбиты семь дронов В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасностиНа подъезде к Севастополю появились новые блокпосты
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Путин поручил усилить досмотр транспорта на границах с Крымом
Путин поручил усилить досмотр транспорта в регионах с желтым уровнем угрозы терактов
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил усилить досмотр и контроль за передвижением транспорта на границах субъектов, где установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ужесточение контроля на границе
Указ предусматривает принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства. В частности, вносится абзац:
"... усиление контроля за передвижением транспортных средств через административные границы субъекта Российской Федерации, на территории которого установлен уровень террористической опасности, проведение досмотра транспортных средств с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых веществ".
"Желтый" уровень угрозы подразумевает усиление работы силовиков, досмотров на вокзалах и прочих общественных людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру. На сегодняшний день этот режим установлен в Севастополе, приграничных районах и инфраструктурных объектах Крыма, Краснодарского края и Воронежской области, а также в Белгородской, Брянской и Курской областях.
"Желтый" уровень в Крыму и Севастополе
Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил о введении высокого уровня террористической опасности весной прошлого года. На данный момент он действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также режим распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
Решение о введении в Севастополе высокого уровня террористической опасности было принято
31 июля 2022 года после того, как на штаб Черноморского флота совершил атаку
беспилотник. С тех пор режим продлевается.
19 октября президент Владимир Путин своим указом
ввел приграничных регионах России, в том числе Крыму и Севастополе, так называемый средний уровень реагирования", а в остальных регионах Центрального и Южного федеральных округов страны – уровень повышенной готовности на фоне проводимой спецоперации РФ на Украине.
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