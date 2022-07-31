Рейтинг@Mail.ru
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220731/shtab-chf-v-sevastopole-atakovan-ukrainskim-bespilotnikom-raneny-5-chelovek-1124010969.html
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек
Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, прилетел сегодня со стороны Украины на территорию штаба ВМФ в Севастополе, ранены пять человек. Из-за... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T07:35
2022-07-31T07:48
севастополь
происшествия
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119362304_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb70d789e3f83c08c3a01ed7086c0910.jpg.webp
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, прилетел сегодня со стороны Украины на территорию штаба ВМФ в Севастополе, ранены пять человек. Из-за соображений безопасности отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он также отметил, что в связи с инцидентом в городе отменено празднования Дня ВМФ.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119362304_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fb0e317390a26b9b1419bf537b20314e.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Материал дополняется
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек

Развожаев: в Севастополе беспилотник упал на штаб ЧФ, ранены 5 человек, День ВМФ отменен

07:35 31.07.2022 (обновлено: 07:48 31.07.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВесна в Крыму
Весна в Крыму - РИА Новости, 1920, 31.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, прилетел сегодня со стороны Украины на территорию штаба ВМФ в Севастополе, ранены пять человек. Из-за соображений безопасности отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"Сегодня рано утром укронацисты решили испортить нам День Военно-Морского флота. Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. Пять человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал он.
Он также отметил, что в связи с инцидентом в городе отменено празднования Дня ВМФ.
"Все праздничные мероприятия из соображений безопасности отменены. Прошу сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома. Всю информацию буду далее сообщать". - заключил губернатор.
 
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Молния
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:35Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек
07:35Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек
07:30День Военно-морского флота России. Историческая справка
03:30Главврач роддома в Крыму дал советы будущим мамам
00:01Где в Крыму пройдут дожди: прогноз погоды на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 31 июля
20:20Главные события и комментарии дня: 30 июля
19:56Больше 20 снарядов выпустили ВСУ по селу в Курской области
19:36Магнитные бури в августе - ученые назвали даты
19:16Как уберечь ребенка от интернет-мошенников
18:54Киев хочет эвакуировать 220 жителей подконтрольной ему части Донбасса
18:49В День Военно-морского флота Путин утвердит Морскую доктрину РФ
18:24ВСУ вновь бьют по Курской области
18:19Жители разрушенных в ДНР домов получат компенсацию – власти
18:02Как угнать боевой самолет и узнать "кентавра": топ новостей недели
17:32Общественную палату создали в Херсонской области
17:01Юрист назвал пять причин изъять авто у собственника
16:23Аксенов назначил нового главу Госкомводхоза
15:51Слезы на глазах: как выживают аллергики в Крыму
15:0513 украинских беспилотников сбили системы ПВО за сутки
14:54Черноморский флот усилили новым патрульным кораблем
Лента новостейМолния