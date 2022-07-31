https://crimea.ria.ru/20220731/shtab-chf-v-sevastopole-atakovan-ukrainskim-bespilotnikom-raneny-5-chelovek-1124010969.html
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек - РИА Новости Крым, 31.07.2022
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек
Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, прилетел сегодня со стороны Украины на территорию штаба ВМФ в Севастополе, ранены пять человек. Из-за... РИА Новости Крым, 31.07.2022
2022-07-31T07:35
2022-07-31T07:35
2022-07-31T07:48
севастополь
происшествия
михаил развожаев
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, прилетел сегодня со стороны Украины на территорию штаба ВМФ в Севастополе, ранены пять человек. Из-за соображений безопасности отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он также отметил, что в связи с инцидентом в городе отменено празднования Дня ВМФ.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Материал дополняется
Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек
Развожаев: в Севастополе беспилотник упал на штаб ЧФ, ранены 5 человек, День ВМФ отменен
07:35 31.07.2022 (обновлено: 07:48 31.07.2022)