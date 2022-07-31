https://crimea.ria.ru/20220731/shtab-chf-v-sevastopole-atakovan-ukrainskim-bespilotnikom-raneny-5-chelovek-1124010969.html

Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек

Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек - РИА Новости Крым, 31.07.2022

Штаб ЧФ в Севастополе атакован украинским беспилотником, ранены 5 человек

Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, прилетел сегодня со стороны Украины на территорию штаба ВМФ в Севастополе, ранены пять человек. Из-за... РИА Новости Крым, 31.07.2022

2022-07-31T07:35

2022-07-31T07:35

2022-07-31T07:48

севастополь

происшествия

михаил развожаев

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

чф рф (черноморский флот российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/10/1119362304_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_fb70d789e3f83c08c3a01ed7086c0910.jpg.webp

СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. Неопознанный объект, предположительно, беспилотник, прилетел сегодня со стороны Украины на территорию штаба ВМФ в Севастополе, ранены пять человек. Из-за соображений безопасности отменены все праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. Он также отметил, что в связи с инцидентом в городе отменено празднования Дня ВМФ.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, михаил развожаев, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)