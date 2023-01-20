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В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 20.01.2023
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В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 20.01.2023
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.01.2023
2023-01-20T12:15
2023-01-20T12:15
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сработала ПВОСбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольНовые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, общество, сво
В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности

Аксенов продлил желтый уровень террористической опасности в Крыму до 5 февраля

12:15 20.01.2023
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 21 января 2023 года до 20:00 5 февраля 2023 года на территории ряда муниципальных образований и на объектах будет действовать высокий уровень террористической опасности", - сообщил он в своих соцсетях.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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