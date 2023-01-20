https://crimea.ria.ru/20230120/v-krymu-prodlili-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1126491984.html

В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности

В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 20.01.2023

В Крыму продлили "желтый" уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 20.01.2023

2023-01-20T12:15

2023-01-20T12:15

2023-01-20T12:15

сергей аксенов

безопасность республики крым и севастополя

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новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму продлен до 5 февраля. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска и Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Симферополем сработала ПВОСбиты 10 из 10: Развожаев подвел итог атаки беспилотников на СевастопольНовые атаки на приграничные районы России: ПВО сбили беспилотники

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, общество, сво