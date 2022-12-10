https://crimea.ria.ru/20221210/nad-simferopolem-srabotala-pvo-1125800318.html
Над Симферополем сработала ПВО
Над Симферополем сработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.12.2022
Над Симферополем сработала ПВО
Система противовоздушной обороны отработала в субботу вечером над Симферополем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 10.12.2022
2022-12-10T21:29
2022-12-10T21:29
2022-12-10T21:59
симферополь
сергей аксенов
происшествия
армия и флот
общество
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости Крым. Система противовоздушной обороны отработала в субботу вечером над Симферополем. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.В Крыму, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. Усилены меры безопасности, гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Кроме того, на этих территориях введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Как сообщалось, 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат возле электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.22 ноября российские средства ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией. Кроме того, в ночь на 6 декабря еще два беспилотника были сбиты в акватории Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на КрымКак защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотниковРиски нападения на Крым остаются – Кремль
https://crimea.ria.ru/20221207/tochechnaya-opasnost-aksenov-ob-atakakh-bespilotnikov-na-krym-1125736166.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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симферополь, сергей аксенов, происшествия, армия и флот, общество, безопасность республики крым и севастополя
Над Симферополем сработала ПВО
Аксенов: над Симферополем сработала ПВО
21:29 10.12.2022 (обновлено: 21:59 10.12.2022)