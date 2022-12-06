Рейтинг@Mail.ru
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221206/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1125715619.html
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T15:40
2022-12-06T15:41
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_afa5c46f7f9dc30f03bf0391a36ef406.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря до 20:00 22 декабря на территории ряда муниципалитетов будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза республики.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-sevastopole-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1125572144.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/08/1124098393_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_b09d125322c64a8ff5641b82beefe669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен

"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Крыму до 22 декабря

15:40 06.12.2022 (обновлено: 15:41 06.12.2022)
 
© РИА Новости КрымЖёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря до 20:00 22 декабря на территории ряда муниципалитетов будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Севастополь, памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 27.11.2022
27 ноября, 19:11
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза республики.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Сергей АксеновКрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Нагрузка на КПП через сухопутный коридор в Крым выросла в 10 раз
17:03В Белгородской области формируют отряды теробороны
16:46Хуснуллин оценил надежность Крымского моста
16:33Где в Симферополе будут работать елочные базары
16:17Уникальная технология – Хуснуллин о восстановлении Крымского моста
16:03Стрельба в Новошахтинске: что известно к этому часу
15:40Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
15:25Российские войска разгромили пункт иностранных наемников под Харьковом
15:10ВС РФ наступают на двух направлениях, попытки контратак ВСУ подавлены
15:03Цели поражены: ВС РФ ударили по системе военного управления Украины
15:01Стрельба в Новошахтинске: жителей призвали покинуть улицы и укрыться
14:54Мишустин призвал ускорить строительство укрытий в приграничных районах
14:23Минобороны: 60 российских военных вернулись из украинского плена
13:59Мужчина в камуфляже обстрелял полицейских в Новошахтинске
13:47Эксперт разоблачил знаменитый 235-летний европейский фейк о Крыме
13:16Шойгу назвал потери ВСУ за ноябрь
13:11Когда ждать открытия Крымского моста для грузовиков – власти
12:55В Кремле прокомментировали слухи о новой волне мобилизации
12:46При обстреле Донецка погиб судья Военного суда ДНР
12:37Севастополец украл у строителей электроинструменты вместе с вагоном
Лента новостейМолния