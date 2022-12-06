https://crimea.ria.ru/20221206/vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-v-krymu-prodlen-1125715619.html
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен - РИА Новости Крым, 06.12.2022
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 06.12.2022
2022-12-06T15:40
2022-12-06T15:40
2022-12-06T15:41
сергей аксенов
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов."Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря до 20:00 22 декабря на территории ряда муниципалитетов будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза республики.В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221127/v-sevastopole-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1125572144.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей аксенов, крым, безопасность республики крым и севастополя
Высокий уровень террористической опасности в Крыму продлен
"Желтый" уровень террористической опасности продлен в Крыму до 22 декабря
15:40 06.12.2022 (обновлено: 15:41 06.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 дек – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 декабря. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 декабря до 20:00 22 декабря на территории ряда муниципалитетов будет действовать высокий уровень террористической опасности", - написал он в своем Telegram-канале.
Режим действует на территории Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов. Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза республики.
В Крыму и других приграничных регионах России также введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.