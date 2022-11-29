https://crimea.ria.ru/20221129/est-li-u-rezhima-zelenskogo-sily-dlya-nastupleniya-na-krym-1125600348.html

Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым

Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Есть ли у режима Зеленского силы для наступления на Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают необходимыми военно-морскими и воздушными силами для проведения успешной военной операции против Крыма, все обещания... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T15:36

2022-11-29T15:36

2022-11-29T15:37

крым

безопасность республики крым и севастополя

всу (вооруженные силы украины)

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают необходимыми военно-морскими и воздушными силами для проведения успешной военной операции против Крыма, все обещания руководителей киевского режима вернуть полуостров силовым путем являются блефом. Такое мнение РИА Новости Крым высказал заведующий отделом евразийской интеграции и развития Шанхайской организации сотрудничества Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев.Ранее экс-командующий воздушно-десантных войск Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью журналу The Economist заявил, что Киев готовился провести операцию по силовому захвату Крыма в 2023 году. Забродский также заявил, что ВСУ не намерены вступать в "бессмысленную лобовую атаку" на Крым. По его словам, есть и другие "интересные" возможности общевойскового маневра с применением сухопутных войск, морских десантов и атак с воздуха.Кроме того, отмечает аналитик, совершенно неясно, каким образом украинские военные собираются обеспечить действия этого десанта, поскольку любые коммуникации будут уничтожаться Вооруженными силами РФ. Наведение каких-либо понтонных переправ на таком протяженном участке также вряд ли возможно, считает эксперт."Гипотетически это можно представить как попытку прохода со стороны Кинбурнской косы. Но нужно понимать, что это чрезвычайно открытая местность, скопление там большого количества войск скрыть невозможно – они будут уничтожены российскими средствами поражения", – добавил Евсеев.По его мнению, Украина могла бы использовать в такой операции пилотируемую авиацию. Однако в силу чрезвычайной ограниченности такого ресурса у Украины она может задействовать самолеты лишь в формате мини-эскадрилий, которые будут уничтожены базирующимися в Крыму российскими системами ПВО.Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) несет большую опасность, но возможностей для нанесения серьезного массированного удара беспилотниками у Украины опять же нет, констатирует аналитик."На данный момент я не вижу никаких реальных перспектив для успешной десантной операции ВСУ на территории Крыма. Считаю, что это полный блеф, которым нужно как-то обосновать деятельность преступного киевского режима, который не способен даже наладить жизнь в Херсоне, временно оставленном Вооруженными силами РФ. У Украины нет ни одного успешного опыта проведения десантных операций даже через реку Днепр. Поэтому пусть лучше думают о безопасности тех территорий, которые они пока контролируют, чем говорят о каких-то угрозах Крыму", – подытожил Евсеев.

https://crimea.ria.ru/20221128/medvedev-otvetil-podolyaku-mozhem-organizovat-videefir-iz-sizo-kryma-1125584900.html

https://crimea.ria.ru/20221128/ne-originalno-aksenov-otvetil-zhelayuschim-vernut-krym-1125586117.html

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2022

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крым, безопасность республики крым и севастополя, всу (вооруженные силы украины), мнения