https://crimea.ria.ru/20221128/vlasti-ukrainy-gotovilis-zakhvatit-krym-v-2023-godu--smi-1125575754.html

Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ

Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ

Украинское руководство и военное командование планировало провести силовую операцию по захвату Крыма в 2023 году. Об этом пишет британский еженедельник The... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T11:46

2022-11-28T11:46

2022-11-28T11:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Украинское руководство и военное командование планировало провести силовую операцию по захвату Крыма в 2023 году. Об этом пишет британский еженедельник The Economist, сообщает РИА Новости.Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины >>Британские журналисты приводят слова экс-командующего украинских воздушно-десантных войск Михаила Забродского. По его словам, "операция по возвращению Крыма не просто была возможна – ее готовили к 2023 году".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.Власти США и стран-членов ЕС, представители ряда международных организаций регулярно выступают с заявлениями в адрес России с требованием вернуть полуостров Украине. Позиция руководства РФ – вопрос Крыма окончательно закрыт, никаких обсуждений по этому поводу Москва ни с кем вести не будет. При этом опросы общественного мнения, проводимые как российскими, так и европейскими социологами, демонстрируют, что большинство крымчан довольно переменами в своей жизни и по-прежнему поддерживает вхождение в состав России.

https://crimea.ria.ru/20221127/politolog-nazval-krym-markerom-gotovnosti-kieva-k-peregovoram-s-rossiey-1125558410.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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