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Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ
Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ
Украинское руководство и военное командование планировало провести силовую операцию по захвату Крыма в 2023 году. Об этом пишет британский еженедельник The... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T11:46
2022-11-28T11:46
крым
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Украинское руководство и военное командование планировало провести силовую операцию по захвату Крыма в 2023 году. Об этом пишет британский еженедельник The Economist, сообщает РИА Новости.Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины &gt;&gt;Британские журналисты приводят слова экс-командующего украинских воздушно-десантных войск Михаила Забродского. По его словам, "операция по возвращению Крыма не просто была возможна – ее готовили к 2023 году".Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.Власти США и стран-членов ЕС, представители ряда международных организаций регулярно выступают с заявлениями в адрес России с требованием вернуть полуостров Украине. Позиция руководства РФ – вопрос Крыма окончательно закрыт, никаких обсуждений по этому поводу Москва ни с кем вести не будет. При этом опросы общественного мнения, проводимые как российскими, так и европейскими социологами, демонстрируют, что большинство крымчан довольно переменами в своей жизни и по-прежнему поддерживает вхождение в состав России.
https://crimea.ria.ru/20221127/politolog-nazval-krym-markerom-gotovnosti-kieva-k-peregovoram-s-rossiey-1125558410.html
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крым, украина, в мире
Власти Украины готовились захватить Крым в 2023 году – СМИ

The Economist: власти Украины готовили операцию по возвращению Крыма к 2023 году

11:46 28.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкГорода России. Ялта
Города России. Ялта - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Украинское руководство и военное командование планировало провести силовую операцию по захвату Крыма в 2023 году. Об этом пишет британский еженедельник The Economist, сообщает РИА Новости.
Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины >>
Британские журналисты приводят слова экс-командующего украинских воздушно-десантных войск Михаила Забродского. По его словам, "операция по возвращению Крыма не просто была возможна – ее готовили к 2023 году".
Президент Украины Владимир Зеленский
Вчера, 03:25Радио "Спутник в Крыму"
Политолог назвал Крым маркером готовности Киева к переговорам с Россией
"Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях, СМИ и по телевидению, мы бы ничего не добились", – пояснил Забродский отсутствие в СМИ какой-либо информации по поводу этой операции на протяжении восьми лет.
Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного 16 марта 2014 года. За вхождение полуострова в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей в Автономной Республике Крым и 95,6% – в Севастополе. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор об образовании в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Украина, США, Европейский Союз не признали российский статус полуострова и ввели в отношении РФ экономические и политические санкции.
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября, 13:18
Как в Кремле отреагировали на слова Зеленского о Крыме
Власти США и стран-членов ЕС, представители ряда международных организаций регулярно выступают с заявлениями в адрес России с требованием вернуть полуостров Украине. Позиция руководства РФ – вопрос Крыма окончательно закрыт, никаких обсуждений по этому поводу Москва ни с кем вести не будет. При этом опросы общественного мнения, проводимые как российскими, так и европейскими социологами, демонстрируют, что большинство крымчан довольно переменами в своей жизни и по-прежнему поддерживает вхождение в состав России.
 
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