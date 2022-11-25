https://crimea.ria.ru/20221125/feericheskiy-bred-aksenov-otvetil-na-zayavlenie-glavy-snbo-ukrainy-1125541315.html

Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины

Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины - РИА Новости Крым, 25.11.2022

Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины

Феерическим бредом глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения украинских и западных СМИ, а также главы СНБО Украины Данилова об убийстве якобы работавших на... РИА Новости Крым, 25.11.2022

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:08

2022-11-25T12:11

сергей аксенов

украина

крым

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/1d/1121010324_0:0:3029:1705_1920x0_80_0_0_b59b714cfabf5585eee3db0a88f95ccb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Феерическим бредом глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения украинских и западных СМИ, а также главы СНБО Украины Данилова об убийстве якобы работавших на одной из военных баз РФ "иранских инструкторов" на территории республики.В октябре западные и украинские СМИ писали о том, что на одной из российских военных баз в Крыму работает персонал из Ирана. Инструкторы якобы помогали войскам РФ наводить дроны для ударов по украинским городам. Этим, в том числе, объяснялось усиление атак ВС РФ по объектам энергетики Украины.В четверг, 24 ноября так называемый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британскому The Guardian заявил о ликвидации "иранских инструкторов" на территории Крыма. На заявление отреагировал глава республики Сергей Аксенов.

https://crimea.ria.ru/20221125/chto-oznachayut-slova-zelenskogo-o-nevoennom-vozvraschenii-kryma--eksperty-1125541053.html

украина

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, украина, крым, политика