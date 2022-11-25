https://crimea.ria.ru/20221125/feericheskiy-bred-aksenov-otvetil-na-zayavlenie-glavy-snbo-ukrainy-1125541315.html
Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины
Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины
Феерическим бредом глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения украинских и западных СМИ, а также главы СНБО Украины Данилова об убийстве якобы работавших на... РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:08
2022-11-25T12:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Феерическим бредом глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения украинских и западных СМИ, а также главы СНБО Украины Данилова об убийстве якобы работавших на одной из военных баз РФ "иранских инструкторов" на территории республики.В октябре западные и украинские СМИ писали о том, что на одной из российских военных баз в Крыму работает персонал из Ирана. Инструкторы якобы помогали войскам РФ наводить дроны для ударов по украинским городам. Этим, в том числе, объяснялось усиление атак ВС РФ по объектам энергетики Украины.В четверг, 24 ноября так называемый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британскому The Guardian заявил о ликвидации "иранских инструкторов" на территории Крыма. На заявление отреагировал глава республики Сергей Аксенов.
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сергей аксенов, украина, крым, политика
Феерический бред: Аксенов ответил на заявление главы СНБО Украины
Аксенов назвал феерическим бредом заявления об убийстве "иранских инструкторов" в Крыму
12:08 25.11.2022 (обновлено: 12:11 25.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Феерическим бредом глава Крыма Сергей Аксенов назвал сообщения украинских и западных СМИ, а также главы СНБО Украины Данилова об убийстве якобы работавших на одной из военных баз РФ "иранских инструкторов" на территории республики.
В октябре западные и украинские СМИ писали о том, что на одной из российских военных баз в Крыму работает персонал из Ирана. Инструкторы якобы помогали войскам РФ наводить дроны для ударов по украинским городам. Этим, в том числе, объяснялось усиление атак ВС РФ по объектам энергетики Украины.
В четверг, 24 ноября так называемый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британскому The Guardian заявил о ликвидации "иранских инструкторов" на территории Крыма. На заявление отреагировал глава республики Сергей Аксенов.
"Феерический бред. Трудно сказать, что это – запой, действие наркотиков, шизофрения или обыкновенная глупость, направленная на западную аудиторию, которая с радостью слушает любые сказки киевского режима. И чем сильнее шатается стул, на котором этот режим сидит, тем фантастичнее будут эти сказки. Увы, именно такие персонажи пока еще управляют тем, что осталось от бывшей Украины", – написал он в своем Telegram-канале.