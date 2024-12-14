https://crimea.ria.ru/20241214/kak-v-detskom-sadike-simonyan-usomnilas-v-mirnykh-obeschaniyakh-trampa-1142618081.html

Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа

Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа

Возлагать большие надежды на предвыборные обещания победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире на Украине нельзя. Такое мнение выразила... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T18:40

2024-12-14T18:40

2024-12-14T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Возлагать большие надежды на предвыборные обещания победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире на Украине нельзя. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.Она отметила, что при детальном анализе слов и действий Трампа прорисовывается существенная разница. Главред также указала, что Трамп имеет "склонность к отстаиванию самых странных экстравагантных решений, идей, на которые большинство смотрят искоса", но это не гарантирует их исполнения в жизнь."Я думаю, что идея, которую он озвучивал – выйти из НАТО, например, ну конечно, этого не сделал, и сейчас идея о том, что Америка резко вдруг перестанет помогать Украине – это из разряда тех же экстравагантных идей. Дадут тут ли ему это выполнить? Я не думаю. И потом, – он человек, впечатлительный, непредсказуемый", - заключила Симоньян.Ранее Трамп заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. А после трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликтаЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на УкраинеМнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля - Песков

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

маргарита симоньян, дональд трамп, сша, россия, украина, политика, мнения, новости