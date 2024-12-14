https://crimea.ria.ru/20241214/kak-v-detskom-sadike-simonyan-usomnilas-v-mirnykh-obeschaniyakh-trampa-1142618081.html
Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа
Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа - РИА Новости Крым, 14.12.2024
Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа
Возлагать большие надежды на предвыборные обещания победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире на Украине нельзя. Такое мнение выразила... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T18:40
2024-12-14T18:40
2024-12-14T18:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Возлагать большие надежды на предвыборные обещания победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире на Украине нельзя. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.Она отметила, что при детальном анализе слов и действий Трампа прорисовывается существенная разница. Главред также указала, что Трамп имеет "склонность к отстаиванию самых странных экстравагантных решений, идей, на которые большинство смотрят искоса", но это не гарантирует их исполнения в жизнь."Я думаю, что идея, которую он озвучивал – выйти из НАТО, например, ну конечно, этого не сделал, и сейчас идея о том, что Америка резко вдруг перестанет помогать Украине – это из разряда тех же экстравагантных идей. Дадут тут ли ему это выполнить? Я не думаю. И потом, – он человек, впечатлительный, непредсказуемый", - заключила Симоньян.Ранее Трамп заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта. А после трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским Трамп заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Команда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликтаЧто хочет Трамп в обмен на соблюдение интересов России на УкраинеМнение Трампа об ударах по России совпадает с позицией Кремля - Песков
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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маргарита симоньян, дональд трамп, сша, россия, украина, политика, мнения, новости
Как в детском садике: Симоньян усомнилась в мирных обещаниях Трампа
Симоньян призвала не питать больших надежд на обещание Трампа добиться мира на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Возлагать большие надежды на предвыборные обещания победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа о мире на Украине нельзя. Такое мнение выразила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.
"Это же сродни культуре старшей группы среднего советского детского сада. …Если Байден "за войну", значит Трамп – "за мир", иначе чем же он отличается? … Это у них много последних циклов выбранных предвыборных всегда так: ты должен говорить прямо противоположное тому, что говорит твой контрагент, противник. Другое дело, что это, как правило, выборами и заканчивается. Ну, или инаугурацией в данном случае", - сказала Симоньян в программе "Право знать" на ТВЦ.
Она отметила, что при детальном анализе слов и действий Трампа прорисовывается существенная разница.
"Я призываю нас всех больших надежд не испытывать. Здорово, если он выполнит то, что он говорил. Я специально посмотрела список того, что он обещал перед прошлым своим президентством и список того, что сделал. Ну примерно из громких обещаний, несдержанных и громких обещаний сдержанных, соотношение примерно 70 на 30", - отметила Симоньян.
Главред также указала, что Трамп имеет "склонность к отстаиванию самых странных экстравагантных решений, идей, на которые большинство смотрят искоса", но это не гарантирует их исполнения в жизнь.
"Я думаю, что идея, которую он озвучивал – выйти из НАТО, например, ну конечно, этого не сделал, и сейчас идея о том, что Америка резко вдруг перестанет помогать Украине – это из разряда тех же экстравагантных идей. Дадут тут ли ему это выполнить? Я не думаю. И потом, – он человек, впечатлительный, непредсказуемый", - заключила Симоньян.
Ранее Трамп заявил, что использование американских ракет Украиной против России является эскалацией конфликта
. А после трехсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским Трамп заявил
, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.
Трамп также выразил мнение
, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.
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