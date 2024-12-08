https://crimea.ria.ru/20241208/tramp-zayavil-o-reshenii-zelenskogo-zaklyuchit-sdelku-1142467407.html

Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку

Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку - РИА Новости Крым, 08.12.2024

Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить... РИА Новости Крым, 08.12.2024

2024-12-08T10:47

2024-12-08T10:47

2024-12-08T11:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.Накануне во Франции перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.После завершения переговоров Макрон, Трамп и Зеленский по отдельности направились на официальную церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, новости, в мире, политика