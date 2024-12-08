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Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку
Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку - РИА Новости Крым, 08.12.2024
Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить... РИА Новости Крым, 08.12.2024
2024-12-08T10:47
2024-12-08T10:47
2024-12-08T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.Накануне во Франции перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.После завершения переговоров Макрон, Трамп и Зеленский по отдельности направились на официальную церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, украина, новости, в мире, политика
Трамп заявил о решении Зеленского заключить сделку
Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку и призвал к переговорам
10:47 08.12.2024 (обновлено: 11:05 08.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости Крым. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие... Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров. Слишком много жизней напрасно потеряно, слишком много семей разрушено, и если это продолжится, это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим", - написал Трамп.
Накануне во Франции перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
После завершения переговоров Макрон, Трамп и Зеленский по отдельности направились на официальную церемонию открытия Собора Парижской Богоматери после разрушительного пожара 2019 года.
В январе 2023 года Трамп заявил, что смог бы договориться о прекращении конфликта на Украине за 24 часа. В мае этого года он вновь пообещал, что в случае возвращения в Белый дом прежде всего добьется прекращения конфликта между Россией и Украиной.
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