https://crimea.ria.ru/20221130/kak-zaschischeny-energoobekty-kryma-ot-atak-ukrainskikh-bespilotnikov-1125615397.html

Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников

Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников

Ключевые объекты энергетической инфраструктуры Крыма защищены на 99,9% от атак украинских беспилотников, находящиеся на полуострове подразделения... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T14:21

2022-11-30T14:21

2022-11-30T14:21

безопасность республики крым и севастополя

крым

севастополь

всу (вооруженные силы украины)

государственная дума рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Ключевые объекты энергетической инфраструктуры Крыма защищены на 99,9% от атак украинских беспилотников, находящиеся на полуострове подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Депутат Госдумы отметил, что находящиеся на полуострове подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность его жителей и важных объектов."Уверен, что в ближайшее время мы врага отгоним настолько далеко, что у их беспилотников не хватит горючего долетать до нашей территории", - добавил политик.Как сообщал РИА Новости Крым, 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат близ электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений подстанции не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.22 ноября российские ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией.

https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html

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севастополь

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безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, всу (вооруженные силы украины), государственная дума рф