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Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 30.11.2022
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Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников
Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 30.11.2022
Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников
Ключевые объекты энергетической инфраструктуры Крыма защищены на 99,9% от атак украинских беспилотников, находящиеся на полуострове подразделения... РИА Новости Крым, 30.11.2022
2022-11-30T14:21
2022-11-30T14:21
безопасность республики крым и севастополя
крым
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Ключевые объекты энергетической инфраструктуры Крыма защищены на 99,9% от атак украинских беспилотников, находящиеся на полуострове подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.Депутат Госдумы отметил, что находящиеся на полуострове подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность его жителей и важных объектов."Уверен, что в ближайшее время мы врага отгоним настолько далеко, что у их беспилотников не хватит горючего долетать до нашей территории", - добавил политик.Как сообщал РИА Новости Крым, 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат близ электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений подстанции не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.22 ноября российские ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией.
https://crimea.ria.ru/20221123/pvo-sbili-ukrainskie-bespilotniki-nad-mestorozhdeniyami-gaza-v-chernom-more-1125513107.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, севастополь, всу (вооруженные силы украины), государственная дума рф
Как защищены энергообъекты Крыма от атак украинских беспилотников

Депутат ГД Шеремет: энергообъекты Крыма защищены от атак беспилотников на 99,9%

14:21 30.11.2022
 
© РИА Новости КрымБалаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Ключевые объекты энергетической инфраструктуры Крыма защищены на 99,9% от атак украинских беспилотников, находящиеся на полуострове подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Высокий процент защищенности (объектов в Крыму). Конечно, стопроцентной гарантии, как говорится, даже в морге не дают, но могу уверенно сказать, что на 99,9 процента наши объекты защищены, это касается не только энергетической инфраструктуры, но всего полуострова в целом", – сказал Шеремет на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Депутат Госдумы отметил, что находящиеся на полуострове подразделения противовоздушной обороны несут круглосуточное дежурство, обеспечивая безопасность его жителей и важных объектов.
"Уверен, что в ближайшее время мы врага отгоним настолько далеко, что у их беспилотников не хватит горючего долетать до нашей территории", - добавил политик.
Как сообщал РИА Новости Крым, 17 ноября российские системы противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат близ электрической подстанции 220 кВ "Кафа" под Феодосией. Повреждений подстанции не зафиксировано, энергоснабжение не было нарушено.
22 ноября российские ПВО сбили два беспилотника на подлете к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Еще три были уничтожены над акваторией.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСевастопольВСУ (Вооруженные силы Украины)Государственная Дума РФ
 
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