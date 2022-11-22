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Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем - РИА Новости Крым, 22.11.2022
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Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем
Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем - РИА Новости Крым, 22.11.2022
Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем
В Севастополе на подлете к Балаклавской ТЭС силами ПВО сбиты два беспилотника. Еще три уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 22.11.2022
2022-11-22T21:41
2022-11-22T21:52
севастополь
происшествия
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на подлете к Балаклавской ТЭС силами ПВО сбиты два беспилотника. Еще три уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника", – написал Развожаев в свем Telegram-канале.Он напомнил, что противник не в первый раз пытется атаковать Балаклавскую ТЭС. И предположил, что ВСУ намеревались "приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут".Развожаев добавил, что атаки еще трех БПЛА были отражены над акваторией Черноморским флотом.Ранее вечером 22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников.8 ноября губернатор Севастополя сообщил о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что они продлятся несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.
https://crimea.ria.ru/20221122/v-sevastopole-vosstanovili-dvizhenie-katerov-1125504112.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя
Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем

Развожаев: на подлете к Балаклавской ТЭС и над бухтой в Севастополе сбиты 5 беспилотников

21:41 22.11.2022 (обновлено: 21:52 22.11.2022)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Графская пристань.
Севастополь в вечернее время. Графская пристань. - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на подлете к Балаклавской ТЭС силами ПВО сбиты два беспилотника. Еще три уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника", – написал Развожаев в свем Telegram-канале.
Он напомнил, что противник не в первый раз пытется атаковать Балаклавскую ТЭС. И предположил, что ВСУ намеревались "приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут".
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
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В Севастополе восстановили движение катеров
Развожаев добавил, что атаки еще трех БПЛА были отражены над акваторией Черноморским флотом.
"Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо", – заключил губернатор, отметив, что все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.
Ранее вечером 22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников.
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8 ноября губернатор Севастополя сообщил о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что они продлятся несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.
С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.
СевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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