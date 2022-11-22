https://crimea.ria.ru/20221122/ataka-na-sevastopol-pyat-bespilotnikov-sbity-nad-tes-i-chernym-morem-1125504236.html

Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем

Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Атака на Севастополь: пять беспилотников сбиты над ТЭС и Черным морем

В Севастополе на подлете к Балаклавской ТЭС силами ПВО сбиты два беспилотника. Еще три уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 22.11.2022

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2022-11-22T21:41

2022-11-22T21:52

севастополь

происшествия

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на подлете к Балаклавской ТЭС силами ПВО сбиты два беспилотника. Еще три уничтожены над акваторией Черноморским флотом. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев."При попытке подлета к Балаклавской ТЭС силами ПВО были сбиты два беспилотника", – написал Развожаев в свем Telegram-канале.Он напомнил, что противник не в первый раз пытется атаковать Балаклавскую ТЭС. И предположил, что ВСУ намеревались "приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут".Развожаев добавил, что атаки еще трех БПЛА были отражены над акваторией Черноморским флотом.Ранее вечером 22 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке на город беспилотников.8 ноября губернатор Севастополя сообщил о начале подготовки мобилизованных, предупредив, что они продлятся несколько дней и призвав жителей сохранять спокойствие.С 12 ноября в Севастополе был в очередной раз на 15 суток (до 27 ноября) продлен желтый уровень террористической опасности, который впервые ввели 31 августа после атаки беспилотника на штаб ЧФ. Кроме того, согласно указу президента РФ Владимира Путина, в городе действует средний уровень реагирования.

https://crimea.ria.ru/20221122/v-sevastopole-vosstanovili-dvizhenie-katerov-1125504112.html

https://crimea.ria.ru/20221115/fsb-predotvratila-terakt-v-sevastopole-1125381719.html

севастополь

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севастополь, происшествия, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя