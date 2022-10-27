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Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе
Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T08:35
2022-10-27T08:42
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, трансформатор получил минимальные повреждения. Пострадавших нет. Электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме."На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде", - добавил он.Развожаев подчеркнул, что благодаря предпринятым мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба."Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", - заключил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-otrabotali-sistemy-pvo---sbili-bespilotnik-1124972292.html
https://crimea.ria.ru/20221019/oblomki-bpla-v-sevastopole-upali-na-zhiloy-dom-proizoshlo-vozgoranie-1124969276.html
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, происшествия
Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Беспилотник ночью атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе – Развожаев

08:35 27.10.2022 (обновлено: 08:42 27.10.2022)
 
© Telegram Михаил РазвожаевБалаклавская ТЭС
Балаклавская ТЭС
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА. Загорелся один из трансформаторов, который находился на профилактике и не работал. К моменту прибытия МЧС на станцию открытого горения уже не было. Работники ТЭС оперативно справились с возгоранием", - сообщил он.
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По словам губернатора, трансформатор получил минимальные повреждения. Пострадавших нет. Электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме.
"На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде", - добавил он.
Развожаев подчеркнул, что благодаря предпринятым мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба.
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"Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", - заключил губернатор.
 
СевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил РазвожаевПроисшествия
 
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