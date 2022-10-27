https://crimea.ria.ru/20221027/bespilotnik-atakoval-balaklavskuyu-tes-1125104906.html

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе - РИА Новости Крым, 27.10.2022

Беспилотник атаковал Балаклавскую ТЭС в Севастополе

Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 27.10.2022

2022-10-27T08:35

2022-10-27T08:35

2022-10-27T08:42

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

михаил развожаев

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Беспилотный летательный аппарат атаковал ночью Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По словам губернатора, трансформатор получил минимальные повреждения. Пострадавших нет. Электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме."На электроснабжение Севастополя и полуострова данный инцидент никак не влияет. Угрозы электроснабжению нет. Электричество есть везде", - добавил он.Развожаев подчеркнул, что благодаря предпринятым мерам по безопасности станции удалось избежать большого ущерба."Средства радиолокационной защиты по сути "сбили" беспилотник со своей траектории и он не достиг своей цели", - заключил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20221019/v-krymu-otrabotali-sistemy-pvo---sbili-bespilotnik-1124972292.html

https://crimea.ria.ru/20221019/oblomki-bpla-v-sevastopole-upali-na-zhiloy-dom-proizoshlo-vozgoranie-1124969276.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, происшествия