https://crimea.ria.ru/20221112/v-sevastopole-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1125346609.html

В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности

В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности

В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 27 ноября. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T19:01

2022-11-12T19:01

2022-11-12T19:01

севастополь

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 27 ноября. Об этом сообщили в правительстве города.Правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе.В связи с действием "желтого" уровня террористической опасности гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.Ранее высокий ("желтый") уровень террористической опасности был продлен и в ряде регионов Крыма, на этот раз до 22 ноября.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, безопасность республики крым и севастополя