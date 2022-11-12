https://crimea.ria.ru/20221112/v-sevastopole-prodlen-zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1125346609.html
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 27 ноября. Об этом сообщили в правительстве города. РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T19:01
2022-11-12T19:01
2022-11-12T19:01
севастополь
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 27 ноября. Об этом сообщили в правительстве города.Правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе.В связи с действием "желтого" уровня террористической опасности гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.Ранее высокий ("желтый") уровень террористической опасности был продлен и в ряде регионов Крыма, на этот раз до 22 ноября.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, безопасность республики крым и севастополя
В Севастополе продлен "желтый" уровень террористической опасности
В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 27 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе "желтый" уровень террористической опасности продлен до 27 ноября. Об этом сообщили в правительстве города.
"Решением председателя антитеррористической комиссии в городе Севастополе, губернатора города Севастополя установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя сроком на 15 суток до 18: 00 27 ноября", - говорится в сообщении.
Правоохранительными органами, органами государственной власти и местного самоуправления принимаются необходимые дополнительные меры, направленные на обеспечение безопасности в регионе.
В связи с действием "желтого" уровня террористической опасности гражданам рекомендуется соблюдать меры предосторожности и при обнаружении забытых или бесхозных вещей сразу сообщать об этом правоохранителям.
Ранее высокий ("желтый") уровень террористической опасности был продлен и в ряде регионов Крыма
, на этот раз до 22 ноября.