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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 07.11.2022
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности
Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T11:50
2022-11-07T11:50
безопасность республики крым и севастополя
крым
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 2022 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России "среднего уровня реагирования". Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html
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безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов
В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Аксенов: "желтый" уровень террористической опасности продлен в Крыму до 22 ноября

11:50 07.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 2022 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Режим будет действовать на территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.
Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России "среднего уровня реагирования". Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяКрымСергей Аксенов
 
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