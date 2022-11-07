https://crimea.ria.ru/20221107/v-krymu-prodlili-vysokiy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-1125259677.html

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности - РИА Новости Крым, 07.11.2022

В Крыму продлили высокий уровень террористической опасности

Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T11:50

2022-11-07T11:50

2022-11-07T11:50

безопасность республики крым и севастополя

крым

сергей аксенов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/07/1120788998_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e52a584e1d3cf64385dcfc6bf9607ffc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности продлен в ряде регионов Крыма до 22 ноября, сообщил глава республики Сергей Аксенов."В целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 7 ноября 2022 года до 20:00 22 ноября 2022 года в ряде муниципальных образований и на объектах республики будет действовать высокий ("желтый") уровень террористической опасности", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.Также "желтый" уровень террористической опасности распространяется на объекты минтранса, минЖКХ, минздрава, минтопэнерго, минпромполитики и госкомводхоза Крыма.19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в приграничных регионах России "среднего уровня реагирования". Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.

https://crimea.ria.ru/20221019/glavnoe-iz-novogo-ukaza-chto-izmenitsya-v-regionakh-rossii-1124984442.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, сергей аксенов