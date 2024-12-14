https://crimea.ria.ru/20241214/turtsiya-reshila-vyyti-iz-sanktsionnogo-spiska-po-gazprombanku---smi-1142610719.html

Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку - СМИ

Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку - СМИ - РИА Новости Крым, 14.12.2024

Турция решила выйти из санкционного списка по Газпромбанку - СМИ

Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по "Газпромбанку", Вашингтон их изучает, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T10:04

2024-12-14T10:04

2024-12-14T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек - РИА Новости Крым. Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по "Газпромбанку", Вашингтон их изучает, сообщила проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на источники.Турции необходимо получить от США согласие сделать исключение для проведения сделок по закупке газа через "Газпромбанк", иначе санкции против него негативно отразятся на энергобезопасности страны, заявил ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар. США 21 ноября ввели санкции против банка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через "Газпромбанк" организована оплата в рублях поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России."Администрация США ввела санкции против "Газпромбанка", чтобы помешать России использовать международную финансовую систему. Помимо "Газпромбанка", в санкционный список попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских финансовых чиновников. Альпарслан Байрактар, министр энергетики и природных ресурсов, заявил, что это решение также затронет Турцию и что она хочет получить освобождение от санкций. В настоящее время приоритетной задачей Турции является выход из этого санкционного списка. Этот вопрос был поднят Турцией на переговорах (в ходе визита госсекретаря США Блинкена в Анкару - ред.). Было отмечено, что необходимые заявки были поданы. Американцы также заявили, что им известно об этих заявках, что они в курсе вопроса и что они проводят соответствующую работу по их изучению",- пишет издание.Как заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, варианты оплаты за российский газ после санкций против "Газпромбанка" все равно будут найдены, хотя для этого и может потребоваться некоторое время. Турция изучает ситуацию вокруг санкций США по "Газпромбанку", анализирует их влияние на энергетический рынок, заявил РИА Новости источник на финансовом рынке страны.Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против "Газпромбанка", написал 23 ноября Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за низких температур.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как антироссийские санкции "аукнулись" ЕвропеКиев ввел персональные санкции против РазвожаеваС прицелом на ключевые доходы: Лондон ввел новые санкции против России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, санкции против россии, газ, газпром, турция, новости, сша