На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО
Перспектива вступления Украины в НАТО близится к нулю из-за Зеленского – экс-спикер Рады
© AP Photo Olivier Matthys Владимир Зеленский
© AP Photo Olivier Matthys
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Внешняя политика, которой придерживается Владимир Зеленский, сводит к нулю все перспективы вступления Украины в НАТО. В этом убежден бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Зеленский на этой неделе заявил, что обсуждать вступление Украины в НАТО с избранным президентом США Дональдом Трампом нет смысла и сообщил о планах обратиться с этой инициативой к действующему президенту Штатов Джо Байдену.
"Если дальше будет продолжаться та международная политика, которую мы наблюдаем сегодня, то перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время или вообще очень стремительно близится к нулю. И гарантии, которые могла бы получить Украина от НАТО, также близятся к нулю", - сказал Разумков в комментарии украинской журналистке Елене Курбановой.
Политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков ранее отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией конфликта.
Главная цель Зеленского в нынешней ситуации – не мир на территории Украины, а его личная безопасность и сохранение власти, указал политолог. В то же время Байдену, по мнению аналитика, "глубоко наплевать" на звонки и просьбы главаря киевского режима. Степень эскалации, на которую нынешняя американская администрация готова была пойти, она уже допустила, разрешив киевскому режиму наносить удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.
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