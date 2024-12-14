https://crimea.ria.ru/20241214/na-ukraine-obvinili-zelenskogo-v-nulevoy-perspektive-vstupleniya-v-nato-1142608940.html

На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО

На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО - РИА Новости Крым, 14.12.2024

На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО

Внешняя политика, которой придерживается Владимир Зеленский, сводит к нулю все перспективы вступления Украины в НАТО. В этом убежден бывший спикер Верховной... РИА Новости Крым, 14.12.2024

2024-12-14T08:35

2024-12-14T08:35

2024-12-14T08:35

украина

владимир зеленский

нато

верховная рада украины

мнения

политика

новости

дональд трамп

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141970073_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_3998fc95cdbb6c11d9d2390a83a102f7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Внешняя политика, которой придерживается Владимир Зеленский, сводит к нулю все перспективы вступления Украины в НАТО. В этом убежден бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.Зеленский на этой неделе заявил, что обсуждать вступление Украины в НАТО с избранным президентом США Дональдом Трампом нет смысла и сообщил о планах обратиться с этой инициативой к действующему президенту Штатов Джо Байдену.Политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков ранее отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией конфликта. Главная цель Зеленского в нынешней ситуации – не мир на территории Украины, а его личная безопасность и сохранение власти, указал политолог. В то же время Байдену, по мнению аналитика, "глубоко наплевать" на звонки и просьбы главаря киевского режима. Степень эскалации, на которую нынешняя американская администрация готова была пойти, она уже допустила, разрешив киевскому режиму наносить удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТОПочему Европа боится России больше Трампа – политологЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, мнения, политика, новости, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden)