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На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО - РИА Новости Крым, 14.12.2024
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На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО
На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО - РИА Новости Крым, 14.12.2024
На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО
Внешняя политика, которой придерживается Владимир Зеленский, сводит к нулю все перспективы вступления Украины в НАТО. В этом убежден бывший спикер Верховной... РИА Новости Крым, 14.12.2024
2024-12-14T08:35
2024-12-14T08:35
украина
владимир зеленский
нато
верховная рада украины
мнения
политика
новости
дональд трамп
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Внешняя политика, которой придерживается Владимир Зеленский, сводит к нулю все перспективы вступления Украины в НАТО. В этом убежден бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.Зеленский на этой неделе заявил, что обсуждать вступление Украины в НАТО с избранным президентом США Дональдом Трампом нет смысла и сообщил о планах обратиться с этой инициативой к действующему президенту Штатов Джо Байдену.Политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков ранее отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией конфликта. Главная цель Зеленского в нынешней ситуации – не мир на территории Украины, а его личная безопасность и сохранение власти, указал политолог. В то же время Байдену, по мнению аналитика, "глубоко наплевать" на звонки и просьбы главаря киевского режима. Степень эскалации, на которую нынешняя американская администрация готова была пойти, она уже допустила, разрешив киевскому режиму наносить удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прощальный подарок: решится ли Байден пригласить Украину в НАТОПочему Европа боится России больше Трампа – политологЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО
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украина, владимир зеленский, нато, верховная рада украины, мнения, политика, новости, дональд трамп, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
На Украине обвинили Зеленского в нулевой перспективе вступления в НАТО

Перспектива вступления Украины в НАТО близится к нулю из-за Зеленского – экс-спикер Рады

08:35 14.12.2024
 
© AP Photo Olivier Matthys Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.12.2024
© AP Photo Olivier Matthys
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Внешняя политика, которой придерживается Владимир Зеленский, сводит к нулю все перспективы вступления Украины в НАТО. В этом убежден бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Зеленский на этой неделе заявил, что обсуждать вступление Украины в НАТО с избранным президентом США Дональдом Трампом нет смысла и сообщил о планах обратиться с этой инициативой к действующему президенту Штатов Джо Байдену.
"Если дальше будет продолжаться та международная политика, которую мы наблюдаем сегодня, то перспектива вступления Украины в НАТО в ближайшее время или вообще очень стремительно близится к нулю. И гарантии, которые могла бы получить Украина от НАТО, также близятся к нулю", - сказал Разумков в комментарии украинской журналистке Елене Курбановой.
Политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков ранее отметил, что уходящая администрация президента США Джо Байдена не будет добиваться для Украины приглашения в НАТО, поскольку это чревато очень серьезной эскалацией конфликта.
Главная цель Зеленского в нынешней ситуации – не мир на территории Украины, а его личная безопасность и сохранение власти, указал политолог. В то же время Байдену, по мнению аналитика, "глубоко наплевать" на звонки и просьбы главаря киевского режима. Степень эскалации, на которую нынешняя американская администрация готова была пойти, она уже допустила, разрешив киевскому режиму наносить удары своими дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.
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УкраинаВладимир ЗеленскийНАТОВерховная Рада УкраиныМненияПолитикаНовостиДональд ТрампДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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