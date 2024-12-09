https://crimea.ria.ru/20241209/s-trampom-govorit-net-smysla-zelenskiy-poprositsya-v-nato-u-baydena-1142492125.html

С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у Байдена

С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у Байдена - РИА Новости Крым, 09.12.2024

С Трампом говорить нет смысла: Зеленский попросится в НАТО у Байдена

Владимир Зеленский планирует позвонить президенту США Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. По словам главы киевского режима, обсуждать это РИА Новости Крым, 09.12.2024

2024-12-09T15:33

2024-12-09T15:33

2024-12-09T15:33

владимир зеленский

новости

украина

сша

нато

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

дональд трамп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский планирует позвонить президенту США Джо Байдену и поднять вопрос о приглашении Украины в НАТО. По словам главы киевского режима, обсуждать это с избранным президентом Дональдом Трампом нет смысла.Он констатировал, что стать членом Североатлантического альянса Украина пока не может, но до тех пор желает получить приглашение, а также дальнобойные ракетные системы, включая ATACMS, Taurus и Storm Shadow.Зеленский также добавил, что Киев "может подумать" над предложением президента Франции Эммануэля Макрона о размещении иностранных войск на Украине в качестве временной альтернативы членству в альянсе.Во Франции перед церемонией открытия Собора Парижской Богоматери состоялась трехсторонняя встреча президента Франции Эммануэля Макрона, избранного президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Переговоры завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления.Впоследствии Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к прекращению огня и переговорам. В то же время Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня.Трамп также выразил мнение, что после смены американской администрации Украине не стоит ждать тех же объемов военной помощи из Вашингтона, которые были при президентстве Джо Байдена.Ранее глава МИД России Сергей Лавров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва готова к любому развитию событий, но предпочитает мирное урегулирование путем переговоров на основе уважения законных интересов безопасности России, уважения живущих на Украине русских людей, их базовых языковых и религиозных прав. Также, по словам главы МИД, урегулировать конфликт мирным путем можно только при отказе Киева от вступления в НАТО, закрытии западных военных баз на территории страны и отмене учений с привлечением иностранных военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Демилитаризованная зона: в НАТО обсуждают ввод войск на УкраинуПочему Европа боится России больше Трампа – политологЯдерный шантаж не поможет: почему Украине "не светит" членство в НАТО

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, украина, сша, нато, джозеф байден, президент сша (joseph biden), дональд трамп