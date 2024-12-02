https://crimea.ria.ru/20241202/pochemu-evropa-boitsya-rossii-bolshe-trampa--politolog-1142297442.html

Почему Европа боится России больше Трампа – политолог

Почему Европа боится России больше Трампа – политолог - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Почему Европа боится России больше Трампа – политолог

Страх Европы перед Россией сильнее боязни победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который говорит о возможном мире. Поэтому лидеры ЕС продолжают... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T13:55

2024-12-02T13:55

2024-12-02T14:55

радио "спутник в крыму"

мнения

александр гусев

политика

россия

европейский союз (ес)

сша

в мире

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Страх Европы перед Россией сильнее боязни победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который говорит о возможном мире. Поэтому лидеры ЕС продолжают всесторонне демонстрировать поддержку Украины. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.По его мнению, в Европе боятся повторения окончания Второй мировой войны", потому готовы помогать Украине до последнего. Причем этот страх пронизывает не только элиты, а в целом народы Европы, которым их лидеры неустанно рассказывают о "России-агрессоре", отметил эксперт.По этой же причине лидеры стран ЕС еще весной на саммите в Брюсселе практически единогласно приняли решение о выделении киевскому режиму 50 млрд евро, добавил Гусев."То есть фактически это 2 млрд евро ежемесячно до конца 2027 года – очень серьезные деньги. Конечно, они пойдут на вооружение, на финансирование киевского режима", – считает эксперт.И в эти дни глава дипломатии ЕС Кая Калласс и президент Евросовета Антониу Кошта находятся в Киеве не только для того, чтобы продемонстрировать свою поддержку Украине, полагает Гусев."Да, приехали выразить солидарность, как они говорят, с украинским народом и киевским режимом. Но здесь есть и определенное несогласие с позицией еще не вступившего в должность Трампа и его новой администрацией", – сказал политолог.О том, что позицию Дональда Трампа в отношении Украины Европа не поддерживает, говорят и заявления ряда лидеров о готовности ввести на украинскую территорию свой военный контингент. Причем не только миротворческие силы, но и регулярные войска, заметил Гусев.Пока их пыл охладил президент России Владимир Путин ударами "Орешника", добавил Гусев. Однако своих попыток расшатать Россию Европа не прекратит, уверен он."Вне зависимости от позиции США, лидеры ЕС продолжат обеспечивать "победу Украины" и стремиться взрывать Россию изнутри. Они уже проводят все это – в Молдове, Грузии, странах Центральной Азии. Ведь сколько было там попыток цветных революций", – сказал эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ – госдеп

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр гусев, политика, россия, европейский союз (ес), сша, в мире, украина