https://crimea.ria.ru/20241202/v-krymu-otsenili-rabotu-mirovykh-sudey-1142306544.html

В Крыму оценили работу мировых судей

В Крыму оценили работу мировых судей - РИА Новости Крым, 02.12.2024

В Крыму оценили работу мировых судей

Заработавший с 2017 года в Крыму институт мировых судей значительно облегчил работу системы районных судов, взяв на себя огромный объем рассматриваемых дел. Об... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T14:56

2024-12-02T14:56

2024-12-02T14:56

андрей кулишов

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закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Заработавший с 2017 года в Крыму институт мировых судей значительно облегчил работу системы районных судов, взяв на себя огромный объем рассматриваемых дел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Симферопольского районного суда Андрей Кулишов.По его словам, на сегодняшний день в 24 районах Крыма сформированы около 100 судебных участков мировых судей. Они обеспечены необходимой оргтехникой, мебелью, канцелярией, оборудованием для постов ФССП, средствами аудио- и видеофиксации судебных заседаний и другой необходимой материально-технической базой.Как отметил Кулишов, в Симферопольском районе мировые судьи за восемь лет рассмотрели 841 уголовно дело, около 48 тысяч гражданских дел, более 19 тысяч дел об административных правонарушениях и более семи тысяч административных дел.Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему страны. Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей кулишов, суды крыма, симферопольский районный суд, новости крыма, крым, правосудие, закон и право