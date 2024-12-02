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В Крыму оценили работу мировых судей - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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В Крыму оценили работу мировых судей
В Крыму оценили работу мировых судей - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В Крыму оценили работу мировых судей
Заработавший с 2017 года в Крыму институт мировых судей значительно облегчил работу системы районных судов, взяв на себя огромный объем рассматриваемых дел. Об... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T14:56
2024-12-02T14:56
андрей кулишов
суды крыма
симферопольский районный суд
новости крыма
крым
правосудие
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Заработавший с 2017 года в Крыму институт мировых судей значительно облегчил работу системы районных судов, взяв на себя огромный объем рассматриваемых дел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Симферопольского районного суда Андрей Кулишов.По его словам, на сегодняшний день в 24 районах Крыма сформированы около 100 судебных участков мировых судей. Они обеспечены необходимой оргтехникой, мебелью, канцелярией, оборудованием для постов ФССП, средствами аудио- и видеофиксации судебных заседаний и другой необходимой материально-технической базой.Как отметил Кулишов, в Симферопольском районе мировые судьи за восемь лет рассмотрели 841 уголовно дело, около 48 тысяч гражданских дел, более 19 тысяч дел об административных правонарушениях и более семи тысяч административных дел.Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему страны. Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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андрей кулишов, суды крыма, симферопольский районный суд, новости крыма, крым, правосудие, закон и право
В Крыму оценили работу мировых судей

В Крыму мировые судьи существенно облегчили работу районным судам – специалист

14:56 02.12.2024
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Заработавший с 2017 года в Крыму институт мировых судей значительно облегчил работу системы районных судов, взяв на себя огромный объем рассматриваемых дел. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал зампредседателя Симферопольского районного суда Андрей Кулишов.
"Мировые судьи рассматривают, например, уголовные дела по менее тяжким статьям, наказание по которым предусматривает менее трех лет лишения свободы. Также они рассматривают гражданские дела по расторжению брака, если нет спора о детях, выдают судебные приказы, в том числе о взыскании алиментов, рассматривают большую часть дел об административных правонарушениях. Забирают на себя колоссальный объем работы", - сказал Кулишов.
По его словам, на сегодняшний день в 24 районах Крыма сформированы около 100 судебных участков мировых судей. Они обеспечены необходимой оргтехникой, мебелью, канцелярией, оборудованием для постов ФССП, средствами аудио- и видеофиксации судебных заседаний и другой необходимой материально-технической базой.
Как отметил Кулишов, в Симферопольском районе мировые судьи за восемь лет рассмотрели 841 уголовно дело, около 48 тысяч гражданских дел, более 19 тысяч дел об административных правонарушениях и более семи тысяч административных дел.
Мировые судьи в России являются судьями общей юрисдикции субъектов РФ и входят в единую судебную систему страны. Вступившие в силу постановления мировых судей, а также их законные распоряжения, требования, поручения, вызовы и другие обращения являются обязательными для всех без исключения федеральных органов государственной власти, органов власти субъектов РФ и местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ.
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Андрей КулишовСуды КрымаСимферопольский районный судНовости КрымаКрымПравосудиеЗакон и право
 
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