https://crimea.ria.ru/20241202/zamorozka-ukrainskogo-konflikta---matvienko-otsenila-shansy-na-peregovory-1142292478.html

"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры

"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры - РИА Новости Крым, 02.12.2024

"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры

Кратковременная "заморозка" конфликта на Украине не может быть предметом переговоров, диалог по разрешению кризиса может проходить только на основе условий,... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T08:18

2024-12-02T08:18

2024-12-02T08:18

валентина матвиенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Кратковременная "заморозка" конфликта на Украине не может быть предметом переговоров, диалог по разрешению кризиса может проходить только на основе условий, сформулированных президентом России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко также добавила, что сигнал, посланный испытанием Россией ракетной системы "Орешник" и последующим обращением главы государства Владимира Путина, был принят всеми адресатами на Западе, включая победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.По ее словам, хотя заявления будущего американского президента по поводу урегулирования на Украине утихли, это не означает, что его команда устранилась от этого вопроса."Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года (дата инаугурации Трампа – ред.)", - отметила Матвиенко.Председатель Совфеда считает, что вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи после прихода Трампа в Белый дом "значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – ПутинВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЛавров назвал условие завершения конфликта на Украине

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валентина матвиенко, россия, украина, переговоры, сша, политика, внешняя политика, новости