Рейтинг@Mail.ru
"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241202/zamorozka-ukrainskogo-konflikta---matvienko-otsenila-shansy-na-peregovory-1142292478.html
"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры
"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры - РИА Новости Крым, 02.12.2024
"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры
Кратковременная "заморозка" конфликта на Украине не может быть предметом переговоров, диалог по разрешению кризиса может проходить только на основе условий,... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T08:18
2024-12-02T08:18
валентина матвиенко
россия
украина
переговоры
сша
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139280304_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_fce45a02d80d33e902da051cc8737730.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Кратковременная "заморозка" конфликта на Украине не может быть предметом переговоров, диалог по разрешению кризиса может проходить только на основе условий, сформулированных президентом России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Матвиенко также добавила, что сигнал, посланный испытанием Россией ракетной системы "Орешник" и последующим обращением главы государства Владимира Путина, был принят всеми адресатами на Западе, включая победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.По ее словам, хотя заявления будущего американского президента по поводу урегулирования на Украине утихли, это не означает, что его команда устранилась от этого вопроса."Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года (дата инаугурации Трампа – ред.)", - отметила Матвиенко.Председатель Совфеда считает, что вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи после прихода Трампа в Белый дом "значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – ПутинВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЛавров назвал условие завершения конфликта на Украине
россия
украина
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139280304_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_0a9ea1879731d43429a4d154cc38539f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина матвиенко, россия, украина, переговоры, сша, политика, внешняя политика, новости
"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры

Заморозка конфликта на Украине не может быть предметом переговоров – Матвиенко

08:18 02.12.2024
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Кратковременная "заморозка" конфликта на Украине не может быть предметом переговоров, диалог по разрешению кризиса может проходить только на основе условий, сформулированных президентом России. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы не должны и не будем делать предметом переговоров какие-то однодневные полумеры, соглашения непонятного статуса, обсуждать что-то типа кратковременной "заморозки" и так далее… Вопросы долгосрочной безопасности в регионе и в мире таким образом решены быть точно не могут", - сказала глава Совфеда в интервью "Аргументам и фактам".

Матвиенко также добавила, что сигнал, посланный испытанием Россией ракетной системы "Орешник" и последующим обращением главы государства Владимира Путина, был принят всеми адресатами на Западе, включая победителя президентских выборов в США Дональда Трампа.
По ее словам, хотя заявления будущего американского президента по поводу урегулирования на Украине утихли, это не означает, что его команда устранилась от этого вопроса.
"Мы точно знаем, что сигнал уже расшифрован конкретными людьми, которыми будет определяться и политика по Украине, и политика в сфере безопасности, и международная политика Вашингтона после 20 января 2025 года (дата инаугурации Трампа – ред.)", - отметила Матвиенко.
Председатель Совфеда считает, что вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи после прихода Трампа в Белый дом "значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетной системой средней дальности "Орешник" 21 ноября, в Днепропетровске был поражен комплекс, который производит, в том числе, ракетную технику. Как заявил президент России Владимир Путин, это стало ответом на удары западными вооружениями вглубь РФ, а разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию РСМД в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – Путин
В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликта
Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине
 
Валентина МатвиенкоРоссияУкраинаПереговорыСШАПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42В горах над Ялтой спасатели эвакуировали раненую женщину
10:29Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
10:24В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
10:18Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
10:14В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год
10:08Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
09:54Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей
09:35Российские глэмпинги получат "звезды"
09:28В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
09:19В Краснодаре очередной обвал грунта парализовал движение трамваев
08:54В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей
08:44Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе
08:18"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры
07:57Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны
07:21Над Крымом уничтожены два беспилотника
07:18Зеленский сделал заявление о Крыме
07:06Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа
06:58Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике
06:31В Феодосии полторы сотни улиц останутся без газа на трое суток
06:20Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих
Лента новостейМолния