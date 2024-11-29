https://crimea.ria.ru/20241129/lavrov-nazval-uslovie-zaversheniya-konflikta-na-ukraine-1142246870.html

Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине

Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 29.11.2024

Лавров назвал условие завершения конфликта на Украине

Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения его причин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с... РИА Новости Крым, 29.11.2024

2024-11-29T12:29

2024-11-29T12:29

2024-11-29T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Любое урегулирование украинского конфликта не будет прочным и долговременным без устранения его причин, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с главами аккредитованных в Москве дипмиссий на посольском круглом столе.Лавров отметил, что "информационные войны, ложь и фейки не помогут неонацистскому киевскому режиму". Цели и задачи специальной военной операции будут реализованы, акцентировал он.По словам главы МИД, в числе этих первопричин - создание долговременных угроз безопасности России на западном направлении, то есть расширение НАТО и попытки поглотить Украину альянсом."К числу первопричин, конечно, относятся систематические действия киевского режима по истреблению прав русских и русскоязычных граждан собственной страны", - добавил министр.Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Он также добавил, что с появлением новых систем оружия принципиальное отношение Москвы к урегулированию ситуации на Украине не меняется.В июне президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам на основе признания реалий, включающих в себя поправки в Конституцию РФ, в соответствии с которой Республика Крым, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области являются неотъемлемой частью территории Российской Федерации. Кроме того, Киев должен вывести войска с территории Донбасса и Новороссии и отказаться от вступления в НАТО, а Запад – отменить санкции против России. Среди других условий: нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины и демилитаризация и денацификация Украины.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаТрагедия "евромайдана" – куда забрела Украина и есть ли обратный путь Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, россия, украина, политика, нато, новости