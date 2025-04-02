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Экспорт из Крыма: что и куда продает республика

Экспорт из Крыма: что и куда продает республика - РИА Новости Крым, 02.04.2025

Экспорт из Крыма: что и куда продает республика

Зарубежных партнеров интересуют крымская промышленная продукция, эфирные масла, вино и чаи. Об этом сообщила руководитель Южного регионального центра поддержки... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T15:56

2025-04-02T15:56

2025-04-02T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Зарубежных партнеров интересуют крымская промышленная продукция, эфирные масла, вино и чаи. Об этом сообщила руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая на совещании в Симферополе.В частности, по ее информации, налаживаются поставки эфирных масел в Индию.Туда также поставляется крымская промышленная продукция.Кроме того, Китай закупает крымские соки и вино, Объединенные Арабские Эмираты – чаи, Казахстан – соки.Основными торговым партнерами Крыма являются Турция, Казахстан, ОАЭ, Индия, Абхазия, Беларусь, Иран, Армения, Киргизия, перечислила Слуцкая.И добавила, что в этом году планируется проведение выставок крымской продукции (удобрения, косметика, вино, минеральная вода, кондитерские изделия, молочная продукция) в ряде стран, в том числе в Бразилии, Индонезии, Турции, Египте, Вьетнаме, Китае, Индии, странах Ближнего Востока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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