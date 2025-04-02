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Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
Экспорт из Крыма: что и куда продает республика - РИА Новости Крым, 02.04.2025
Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
Зарубежных партнеров интересуют крымская промышленная продукция, эфирные масла, вино и чаи. Об этом сообщила руководитель Южного регионального центра поддержки... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T15:56
2025-04-02T15:56
2025-04-02T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Зарубежных партнеров интересуют крымская промышленная продукция, эфирные масла, вино и чаи. Об этом сообщила руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая на совещании в Симферополе.В частности, по ее информации, налаживаются поставки эфирных масел в Индию.Туда также поставляется крымская промышленная продукция.Кроме того, Китай закупает крымские соки и вино, Объединенные Арабские Эмираты – чаи, Казахстан – соки.Основными торговым партнерами Крыма являются Турция, Казахстан, ОАЭ, Индия, Абхазия, Беларусь, Иран, Армения, Киргизия, перечислила Слуцкая.И добавила, что в этом году планируется проведение выставок крымской продукции (удобрения, косметика, вино, минеральная вода, кондитерские изделия, молочная продукция) в ряде стран, в том числе в Бразилии, Индонезии, Турции, Египте, Вьетнаме, Китае, Индии, странах Ближнего Востока.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Экспорт из Крыма: что и куда продает республика
Крым продает товары в Китай и Индию
15:56 02.04.2025 (обновлено: 16:29 02.04.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Зарубежных партнеров интересуют крымская промышленная продукция, эфирные масла, вино и чаи. Об этом сообщила руководитель Южного регионального центра поддержки экспорта Ксения Слуцкая на совещании в Симферополе.
"Важно, что у нас растет количество экспортеров, растет объем по поддержанному экспорту. Иностранные контрагенты выражают желание и работают с крымскими предпринимателями", – сказала Слуцкая.
В частности, по ее информации, налаживаются поставки эфирных масел в Индию.Туда также поставляется крымская промышленная продукция.
Кроме того, Китай закупает крымские соки и вино, Объединенные Арабские Эмираты – чаи, Казахстан – соки.
Основными торговым партнерами Крыма являются Турция, Казахстан, ОАЭ, Индия, Абхазия, Беларусь, Иран, Армения, Киргизия, перечислила Слуцкая.
И добавила, что в этом году планируется проведение выставок крымской продукции (удобрения, косметика, вино, минеральная вода, кондитерские изделия, молочная продукция) в ряде стран, в том числе в Бразилии, Индонезии, Турции, Египте, Вьетнаме, Китае, Индии, странах Ближнего Востока.
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