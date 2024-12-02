https://crimea.ria.ru/20241202/eks-glave-poselka-pod-sevastopolem-vynesli-prigovor-za-zloupotrebleniya-1142298787.html

Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления

Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления

Бывший глава Качинского муниципального округа Севастополя Николай Герасим признан виновным в незаконном ведении предпринимательской деятельности и... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T12:25

2024-12-02T12:25

2024-12-02T12:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бывший глава Качинского муниципального округа Севастополя Николай Герасим признан виновным в незаконном ведении предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает прокуратура города.Установлено, что в период с ноября 2014 по июнь 2023 года в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции виновный лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией.Прокуратура выявила коррупционные нарушения в ходе надзорной деятельности. Расследование провели сотрудники органов Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ. Как уточнили в крымском главке СК РФ, действующий на тот момент глава Качинского муниципального округа заключал между администрацией и подконтрольной ему фирмой контракты на услуги по содержанию зеленых насаждений, удалению коммунальных отходов и содержанию кладбищ на общую сумму почти в 2,5 млн рублей. Николаю Герасиму предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).Нахимовский районный суд города Севастополя с учетом личности виновного и обстоятельств, смягчающих наказание, назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также Николай Герасим лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготниковЭкс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублейВ Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, закон и право, прокуратура города севастополя, новости крыма, правосудие, крым