https://crimea.ria.ru/20241202/eks-glave-poselka-pod-sevastopolem-vynesli-prigovor-za-zloupotrebleniya-1142298787.html
Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления
Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления
Бывший глава Качинского муниципального округа Севастополя Николай Герасим признан виновным в незаконном ведении предпринимательской деятельности и... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T12:25
2024-12-02T12:25
2024-12-02T12:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бывший глава Качинского муниципального округа Севастополя Николай Герасим признан виновным в незаконном ведении предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает прокуратура города.Установлено, что в период с ноября 2014 по июнь 2023 года в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции виновный лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией.Прокуратура выявила коррупционные нарушения в ходе надзорной деятельности. Расследование провели сотрудники органов Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ. Как уточнили в крымском главке СК РФ, действующий на тот момент глава Качинского муниципального округа заключал между администрацией и подконтрольной ему фирмой контракты на услуги по содержанию зеленых насаждений, удалению коммунальных отходов и содержанию кладбищ на общую сумму почти в 2,5 млн рублей. Николаю Герасиму предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).Нахимовский районный суд города Севастополя с учетом личности виновного и обстоятельств, смягчающих наказание, назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также Николай Герасим лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чиновник из Севастополя продавал сведения о земле для льготниковЭкс-чиновник из Евпатории ответит за злоупотребление на 2 млн рублейВ Крыму задержан глава сельсовета за дачу взятки
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Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления
Экс-глава поселка под Севастополем заплатит штраф за злоупотребления полномочиями
12:25 02.12.2024 (обновлено: 12:29 02.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бывший глава Качинского муниципального округа Севастополя Николай Герасим признан виновным в незаконном ведении предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает прокуратура города.
Установлено, что в период с ноября 2014 по июнь 2023 года в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции виновный лично и через доверенных лиц участвовал в управлении коммерческой организацией.
Прокуратура выявила коррупционные нарушения в ходе надзорной деятельности. Расследование провели сотрудники органов Следственного комитета при оперативном сопровождении ФСБ.
Как уточнили в крымском главке СК РФ, действующий на тот момент глава Качинского муниципального округа заключал между администрацией и подконтрольной ему фирмой контракты на услуги по содержанию зеленых насаждений, удалению коммунальных отходов и содержанию кладбищ на общую сумму почти в 2,5 млн рублей.
"Полученный от реализации данных контрактов доход фигурант присваивал себе, в том числе - путем снятия денег с корпоративной карты фирмы", - добавили в СК.
Николаю Герасиму предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления) и ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности).
Нахимовский районный суд города Севастополя с учетом личности виновного и обстоятельств, смягчающих наказание, назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей. Также Николай Герасим лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.
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