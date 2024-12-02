https://crimea.ria.ru/20241202/na-ukraine-rastet-ustalost-ot-zelenskogo--kreml-1142299406.html

На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль

На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль - РИА Новости Крым, 02.12.2024

На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль

На Украине со стороны населения растет недовольство Владимиром Зеленским и усталость от конфликта, настроения в Европе тоже меняются. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T12:48

2024-12-02T12:48

2024-12-02T12:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На Украине со стороны населения растет недовольство Владимиром Зеленским и усталость от конфликта, настроения в Европе тоже меняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Оценивая перспективы переговоров по урегулированию конфликта в 2025 году, Песков отметил, что "все будет зависеть от того, как будут развиваться события". Он подчеркнул, что для России главное - добиться поставленных целей специальной военной операции."Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы", - подчеркнул представитель Кремля.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия "не должна и не будет" делать предметом переговоров полумеры, такие как "заморозка" конфликта на Украине.Она также высказала мнение, что вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи после прихода в Белый дом Дональда Трампа "значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – ПутинВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЛавров назвал условие завершения конфликта на Украине

россия

украина

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, кремль, россия, украина, владимир зеленский, новости сво, новости