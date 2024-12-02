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На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль
На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль - РИА Новости Крым, 02.12.2024
На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль
На Украине со стороны населения растет недовольство Владимиром Зеленским и усталость от конфликта, настроения в Европе тоже меняются. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T12:48
2024-12-02T12:48
дмитрий песков
кремль
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На Украине со стороны населения растет недовольство Владимиром Зеленским и усталость от конфликта, настроения в Европе тоже меняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Оценивая перспективы переговоров по урегулированию конфликта в 2025 году, Песков отметил, что "все будет зависеть от того, как будут развиваться события". Он подчеркнул, что для России главное - добиться поставленных целей специальной военной операции."Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы", - подчеркнул представитель Кремля.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия "не должна и не будет" делать предметом переговоров полумеры, такие как "заморозка" конфликта на Украине.Она также высказала мнение, что вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи после прихода в Белый дом Дональда Трампа "значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова к переговорам с Украиной на прежних условиях – ПутинВ СВР раскрыли планы НАТО по заморозке украинского конфликтаЛавров назвал условие завершения конфликта на Украине
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дмитрий песков, кремль, россия, украина, владимир зеленский, новости сво, новости
На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль

Недовольство Зеленским на Украине растет – Песков

12:48 02.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. На Украине со стороны населения растет недовольство Владимиром Зеленским и усталость от конфликта, настроения в Европе тоже меняются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Динамика на фронтах понятна. Понятен также процесс, который происходит на Украине. Есть усталость от Зеленского, и эта усталость растет. Судя по информации, статистике, увеличивается количество людей, которые уже не принимают такой постоянной войны. И также мы видим, что меняются настроения в странах Европы", - цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Оценивая перспективы переговоров по урегулированию конфликта в 2025 году, Песков отметил, что "все будет зависеть от того, как будут развиваться события". Он подчеркнул, что для России главное - добиться поставленных целей специальной военной операции.
"Мы продолжаем специальную военную операцию. Ситуация на фронтах хорошо известна. И мы намерены в любом случае обеспечить наши собственные интересы", - подчеркнул представитель Кремля.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявила, что Россия "не должна и не будет" делать предметом переговоров полумеры, такие как "заморозка" конфликта на Украине.
Она также высказала мнение, что вероятность реальной попытки начать переговоры и встречи после прихода в Белый дом Дональда Трампа "значительно выше, чем вероятность того, что таких попыток сделано не будет".
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Дмитрий ПесковКремльРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийНовости СВОНовости
 
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