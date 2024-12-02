Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
Российские военные выдавливают ВСУ из Донбасса и не дают боевикам закрепиться - Пушилин
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России продвигаются вперед по всем ключевым направлениям в Донбассе, не давая противнику закрепиться на новых позициях при отходе боевиков ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Буквально ежедневно фиксируем, что подразделения Вооруженных сил РФ освобождают территорию Донецкой Народной Республики и продвигаются практически по всем ключевым направлениям… Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Пушилина, сейчас "инициатива абсолютно точно на стороне Вооруженных сил РФ".
Глава ДНР отметил, что украинские войска пытаются удержаться как можно дольше на подготовленных укрепленных позициях, стараются перебрасывать резервы, не считаясь с потерями. Однако российские войска "регулярно освобождают населенные пункты, вывешивают флаги России на освобожденных территориях, и сразу начинается оказание помощи гражданскому населению".
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ильинка и Петровка в ДНР.
29 ноября бойцы группировки войск "Центр" освободили село Воровское в ДНР, а 27 ноября ими взят под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Покровском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: