Рейтинг@Mail.ru
Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241202/armiya-rossii-ne-daet-vsu-zakrepitsya-na-novykh-rubezhakh-v-dnr--pushilin-1142295633.html
Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
Бойцы Вооруженных сил России продвигаются вперед по всем ключевым направлениям в Донбассе, не давая противнику закрепиться на новых позициях при отходе боевиков РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T10:18
2024-12-02T10:18
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142295508_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b3bdd55f62dd31c6c81c902d96f75a63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России продвигаются вперед по всем ключевым направлениям в Донбассе, не давая противнику закрепиться на новых позициях при отходе боевиков ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, сейчас "инициатива абсолютно точно на стороне Вооруженных сил РФ".Глава ДНР отметил, что украинские войска пытаются удержаться как можно дольше на подготовленных укрепленных позициях, стараются перебрасывать резервы, не считаясь с потерями. Однако российские войска "регулярно освобождают населенные пункты, вывешивают флаги России на освобожденных территориях, и сразу начинается оказание помощи гражданскому населению".Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ильинка и Петровка в ДНР.29 ноября бойцы группировки войск "Центр" освободили село Воровское в ДНР, а 27 ноября ими взят под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Покровском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт в Харьковской областиРоссийская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в ДонбассеОсвобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142295508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e99dd615c1d5ab59a16869ccb2e668ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин

Российские военные выдавливают ВСУ из Донбасса и не дают боевикам закрепиться - Пушилин

10:18 02.12.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкШтурмовые подразделения 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР
Штурмовые подразделения 30-й мотострелковой бригады ЦВО в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России продвигаются вперед по всем ключевым направлениям в Донбассе, не давая противнику закрепиться на новых позициях при отходе боевиков ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"Буквально ежедневно фиксируем, что подразделения Вооруженных сил РФ освобождают территорию Донецкой Народной Республики и продвигаются практически по всем ключевым направлениям… Очень важно, что не останавливаются и не дают противнику закрепиться на новых позициях", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам Пушилина, сейчас "инициатива абсолютно точно на стороне Вооруженных сил РФ".
Глава ДНР отметил, что украинские войска пытаются удержаться как можно дольше на подготовленных укрепленных позициях, стараются перебрасывать резервы, не считаясь с потерями. Однако российские войска "регулярно освобождают населенные пункты, вывешивают флаги России на освобожденных территориях, и сразу начинается оказание помощи гражданскому населению".
Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ильинка и Петровка в ДНР.
29 ноября бойцы группировки войск "Центр" освободили село Воровское в ДНР, а 27 ноября ими взят под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Покровском районе.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила населенный пункт в Харьковской области
Российская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в Донбассе
Освобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР
 
Денис ПушилинДонецкая Народная Республика (ДНР)Новости СВОВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:42В горах над Ялтой спасатели эвакуировали раненую женщину
10:29Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
10:24В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
10:18Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин
10:14В Крыму создали карту чудес и календарь мероприятий на Новый год
10:08Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
09:54Крым подпишет на ЯМЭФ меморандумы на 30 млрд рублей
09:35Российские глэмпинги получат "звезды"
09:28В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия Победы
09:19В Краснодаре очередной обвал грунта парализовал движение трамваев
08:54В ходе беспорядков в Грузии пострадали 113 правоохранителей
08:44Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе
08:18"Заморозка" украинского конфликта - Матвиенко оценила шансы на переговоры
07:57Крым повторяет путь России в помощи новым субъектам страны
07:21Над Крымом уничтожены два беспилотника
07:18Зеленский сделал заявление о Крыме
07:06Байден помиловал своего сына Хантера - реакция Трампа
06:58Севастопольские ученые сделали сенсационные находки на Балтике
06:31В Феодосии полторы сотни улиц останутся без газа на трое суток
06:20Тбилиси сейчас: спецназ разгоняет протестующих
Лента новостейМолния