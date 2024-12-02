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Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин

Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Армия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – Пушилин

Бойцы Вооруженных сил России продвигаются вперед по всем ключевым направлениям в Донбассе, не давая противнику закрепиться на новых позициях при отходе боевиков РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T10:18

2024-12-02T10:18

2024-12-02T10:18

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Бойцы Вооруженных сил России продвигаются вперед по всем ключевым направлениям в Донбассе, не давая противнику закрепиться на новых позициях при отходе боевиков ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.По словам Пушилина, сейчас "инициатива абсолютно точно на стороне Вооруженных сил РФ".Глава ДНР отметил, что украинские войска пытаются удержаться как можно дольше на подготовленных укрепленных позициях, стараются перебрасывать резервы, не считаясь с потерями. Однако российские войска "регулярно освобождают населенные пункты, вывешивают флаги России на освобожденных территориях, и сразу начинается оказание помощи гражданскому населению".Накануне Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ильинка и Петровка в ДНР.29 ноября бойцы группировки войск "Центр" освободили село Воровское в ДНР, а 27 ноября ими взят под контроль населенный пункт Новая Ильинка в Покровском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт в Харьковской областиРоссийская армия освободила Ильинку на Кураховском направлении в ДонбассеОсвобожден населенный пункт Новоселидовка в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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