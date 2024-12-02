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Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T10:08
2024-12-02T10:08
феодосия
игорь ткаченко
газоснабжение
происшествия
отключение газа в крыму
новости крыма
срочные новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Часть потребителей Феодосии осталась без газа. Отключения не связаны с плановым ремонтом, об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.Он также отметил, что под отключение попадают котельные, а значит часть социальных объектов города. Понимая всю сложность ситуации, руководство газоснабжающего предприятия, по словам Игоря Ткаченко, заверило, что бригада будет работать максимально оперативно, чтобы восстановить газоснабжение большинства объектов уже 4 декабря. А 5 и 6 декабря будет проводиться восстановление оставшихся потребителей.Ранее пресс-служба предприятия "Крымгазсети" сообщила, что в Феодосии на трое суток отключат газоснабжение на 154 улицах в связи с работами на газопроводе. С полным списком улиц, которые останутся без газа в эти дни можно ознакомиться по ссылке. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет
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РИА Новости Крым
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феодосия, игорь ткаченко, газоснабжение, происшествия, отключение газа в крыму, новости крыма, срочные новости крыма, крым
Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа

Ситуация с газоснабжением в Феодосии близка к аварийной – власти

10:08 02.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
Женщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Часть потребителей Феодосии осталась без газа. Отключения не связаны с плановым ремонтом, об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Обращаю внимание, что это не плановое отключение в связи с ремонтом, которое, безусловно, не может выполняться в период отопительного сезона. Ситуация близка к аварийной и требует немедленного реагирования во избежание серьезных последствий", - написал он в Telegram-канале.
Он также отметил, что под отключение попадают котельные, а значит часть социальных объектов города. Понимая всю сложность ситуации, руководство газоснабжающего предприятия, по словам Игоря Ткаченко, заверило, что бригада будет работать максимально оперативно, чтобы восстановить газоснабжение большинства объектов уже 4 декабря. А 5 и 6 декабря будет проводиться восстановление оставшихся потребителей.
Ранее пресс-служба предприятия "Крымгазсети" сообщила, что в Феодосии на трое суток отключат газоснабжение на 154 улицах в связи с работами на газопроводе. С полным списком улиц, которые останутся без газа в эти дни можно ознакомиться по ссылке.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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