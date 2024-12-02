Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа
Ситуация с газоснабжением в Феодосии близка к аварийной – власти
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖенщина зажигает конфорку газовой плиты в жилом доме города Симферополь
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Часть потребителей Феодосии осталась без газа. Отключения не связаны с плановым ремонтом, об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Обращаю внимание, что это не плановое отключение в связи с ремонтом, которое, безусловно, не может выполняться в период отопительного сезона. Ситуация близка к аварийной и требует немедленного реагирования во избежание серьезных последствий", - написал он в Telegram-канале.
Он также отметил, что под отключение попадают котельные, а значит часть социальных объектов города. Понимая всю сложность ситуации, руководство газоснабжающего предприятия, по словам Игоря Ткаченко, заверило, что бригада будет работать максимально оперативно, чтобы восстановить газоснабжение большинства объектов уже 4 декабря. А 5 и 6 декабря будет проводиться восстановление оставшихся потребителей.
Ранее пресс-служба предприятия "Крымгазсети" сообщила, что в Феодосии на трое суток отключат газоснабжение на 154 улицах в связи с работами на газопроводе. С полным списком улиц, которые останутся без газа в эти дни можно ознакомиться по ссылке.
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