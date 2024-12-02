https://crimea.ria.ru/20241202/situatsiya-blizka-k-avariynoy-v-feodosii-nazvali-prichinu-otklyucheniya-gaza-1142295327.html

Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа

Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Ситуация близка к аварийной: в Феодосии назвали причину отключения газа

Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T10:08

2024-12-02T10:08

2024-12-02T10:08

феодосия

игорь ткаченко

газоснабжение

происшествия

отключение газа в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Часть потребителей Феодосии осталась без газа. Отключения не связаны с плановым ремонтом, об этом сообщает глава администрации города Игорь Ткаченко.Он также отметил, что под отключение попадают котельные, а значит часть социальных объектов города. Понимая всю сложность ситуации, руководство газоснабжающего предприятия, по словам Игоря Ткаченко, заверило, что бригада будет работать максимально оперативно, чтобы восстановить газоснабжение большинства объектов уже 4 декабря. А 5 и 6 декабря будет проводиться восстановление оставшихся потребителей.Ранее пресс-служба предприятия "Крымгазсети" сообщила, что в Феодосии на трое суток отключат газоснабжение на 154 улицах в связи с работами на газопроводе. С полным списком улиц, которые останутся без газа в эти дни можно ознакомиться по ссылке. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут разрабатывать новые месторождения газаКогда на Южном берегу Крыма заменят все старые котельные на газовыеГазификация и отопление в поселках Ялты: когда проведут и за чей счет

феодосия

крым

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2024

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