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В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия Победы

В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 02.12.2024

В Крыму откроется центр подготовки волонтеров 80-летия Победы

В декабре в Симферополе откроется региональный центр по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. О том, к... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T09:28

2024-12-02T09:28

2024-12-02T09:28

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В декабре в Симферополе откроется региональный центр по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в ВОВ В декабре в Симферополе откроется региональный центр по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в ВОВ audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В декабре в Симферополе откроется региональный центр по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. О том, к каким мероприятиям будут привлекаться все, кто присоединится к проекту, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала исполнительный директор РО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Акуратова.По словам Акуратовой, старт набору волонтеров на сайте региональной организации всероссийского общественного движения дали 22 октября. Сейчас для вступления в волонтерский корпус 80-летия Победы на нем зарегистрировались около 2,5 тысяч молодых людей со всего Крыма. Основой критерий отбора претендентов – возраст старше 18 лет.По ее словам, главная мотивация молодежи, которая желает пополнить ряды волонтерского корпуса, – это стать причастным к сохранению исторической памяти."Они понимают, что происходит в мире, что наши ценности сейчас пытаются сломать. И что мы не можем позволить переписать историю нашей Победы, то, за что воевали наши прадеды. Мы должны это приумножить и рассказать будущим поколениям, чтобы не стиралась та правдивая история. И они приходят и говорят, что готовы к таким мероприятиям. Готовы ходить в школы и рассказывать детям. Проходят обучение и понимают, в каком из наших направлений могли бы себя реализовать", – поделилась Акуратова.Основной девиз организации "Не только 9 мая", подчеркнула она, поэтому работа волонтеров ведется круглый год. Что касается центра подготовки тех, кто будет работать на юбилейных мероприятиях, то он появится в декабре.Она отметила, что в большинстве своем корпус будет состоять из студентов, однако педагоги тоже заявляют желание участвовать в проекте."На них большая ответственность сегодня возложена, тем не менее много учителей приходят к нам, и это не только учителя истории. Они готовы работать и со своими ребятами в школе, вовлекать их в движение. И, наверное, учителя наши главные помощники в том, чтобы распространить главную идею, которую мы несем", – подытожила руководитель организации.Как уточнил глава крымской региональной организации ВОД "Волонтеры Победы" Данил Данильченко, после открытия регионального центра по подготовке Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в столице республики будут формироваться муниципальные штабы.От планов других регионов крымские будут отличаться тем, что будут предусматривать организацию серии туристических походов, посвященных партизанскому движению в Крыму. Для этого специально разработают маршруты. Сделать это намерены в коллаборации с другими молодежными организациями республики, в том числе "Движение Первых", а также ДОСААФ, уточнил глава организации.Ранее, в октябре, депутат Госдумы Ольга Занко сообщила, что в волонтерском окружном центре "Доброе место. СЗАО" в Москве открылся первый в России центр подготовки Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Она отметила, что подобные центры будут открыты и в других регионах страны.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Москве презентовали логотип празднования 80-летия ПобедыОбеды спецнаZначения: в Крыму волонтеры придумали супер-еду для фронтаИз бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронту

https://crimea.ria.ru/20240803/obedinyaemsya-v-krymu-uchastniki-svo-sozdali-obschestvennuyu-organizatsiyu-1139334629.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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