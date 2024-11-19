https://crimea.ria.ru/20241119/v-moskve-prezentovali-logotip-prazdnovaniya-80-letiya-pobedy-1141966218.html

В Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы

В Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Москве презентовали логотип празднования 80-летия Победы

В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась презентация мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T12:27

2024-11-19T12:27

2024-11-19T12:33

80 лет победы

история

великая отечественная война

память

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Музее Победы на Поклонной горе в Москве состоялась презентация мероприятий, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, и официального логотипа празднования.Презентация состоялась в зале полководцев Музея победы, прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24". Логотип представил народный артист России, исполнительный директор Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Владимир Машков.Логотип представляет собой изображение монумента "Родина-мать зовет!", который стоит на Мамаевом кургане в Волгограде, а также надпись "80 Победа!", разделенную георгиевской лентой.В мероприятии также приняли участие министр культуры Ольга Любимова. По ее словам, план основных мероприятий празднования уже включает более 170 событий и продолжает дополняться. В их реализации принимают участие все регионы РФ и практически все профильные ведомства, различные общественные организации и движения.В частности, Российское военно-историческое общество совместно с Союзным государством реализует проест по созданию скульптурной композиции "Монумент Воину-победителю" для мемориального комплекса "Северный фас Курской дуги".Росархив готовит масштабную историко-документальную выставку "Великая Отечественная война: документы и артефакты". Выставки пройдут в целом ряде федеральных музеев.По словам Любимовой, основной площадкой культурно-просветительских мероприятий станет Музей Победы. Здесь откроется новая масштабная экспозиция "Путь к Победе", посвященная ратному подвигу солдат Красной Армии. В апреле 2025 года будет представлен крупный выставочный проект "80 лет под знаком Победы", который покажет, чего достигла страна благодаря Великой Победе.В рамках проекта "Вернисаж Победы", помимо известных живописцев, будут представлены работы самых молодых, а подчас юных художников и скульпторов, которых отберут по итогам конкурса на тему "взгляд на историю победы сквозь призму искусства".Также состоится международный историко-культурный форум "Победа в единстве", который станет точкой сбора всех патриотических сил, представителей военно-исторических и общественных организаций, органов власти, ученых. Форум продлится три дня и соберет не менее 500 участников, в том числе из разных стран.Подробности о предстоящих мероприятиях, спецпроектах и акциях доступны на обновленном официальном сайте празднования 80-летия Победы https://may9.ru/. С сегодняшнего дня он будет активно наполняться информацией по всем акациям и проектам. Также на нем представлены различные мультимедийные материалы, например, коллекция фильмов о войне, увлекательные тексты о ключевых военных операциях.Также запускается мобильное приложение, группы празднования в соцсетях "Вкорнтакте" и "Одноклассниках", а также соответствующий Telegram-канал.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80 лет победы, история, великая отечественная война, память, россия