https://crimea.ria.ru/20241119/novyy-plan-zelenskogo-bez-vyborov-i-s-kulturnym-ramshtaynom-1141970189.html

Новый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном"

Новый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном" - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Новый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном"

Владимир Зеленский в Верховной раде представил основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T14:23

2024-11-19T14:23

2024-11-19T14:23

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в Верховной раде представил основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру".Сам план лидер киевского режима детально не представил, уточнив, что это произойдет в декабре. Об основных его пунктах, озвученных Зеленским в парламенте, рассказал в своем Telegram-канале нардеп Ярослав Железняк.По словам Железняка, глава киевского режима заявил, что выборов на Украине до конца боевых действий не будет, поскольку "Украина, прежде всего, нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы".Также Киев не планирует снижать мобилизационный возраст. При этом тем украинцам, которые его не достигли, предложат "контракты с мотивационным пакетом".Кроме того, планируется создание "министерства объединения Украины", кандидатуру его руководителя представят до конца года, а также "культурного Рамштайна".В ходе выступления лидер киевского режима указал на необходимость введения на Украине института множественного гражданства.Помимо этого Зеленский заявил, что поставил министерству обороны произвести как минимум 30 тысяч ударных беспилотников и три тысячи крылатых ракет.Ранее политолог Денис Батурин в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что новый "план стойкости" говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией, но при этом призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину.Первые два "плана" - "формула мира" и "план победы" были презентованы Зеленским в 2022 и 2024 годах. В частности в последнем лидер киевского режима фактически предлагал отдать Западу ресурсы Украины в обмен на продолжение помощи. Оба документа не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине - СВРПосле победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти Россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, верховная рада украины, украина, политика, новости, в мире