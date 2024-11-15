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Угодить новому хозяину - зачем Зеленский придумал "план стойкости" - РИА Новости Крым, 15.11.2024
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Угодить новому хозяину - зачем Зеленский придумал "план стойкости"
Угодить новому хозяину - зачем Зеленский придумал "план стойкости" - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Угодить новому хозяину - зачем Зеленский придумал "план стойкости"
Новый "план стойкости" Владимира Зеленского говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией. При этом он призван понравиться победившему... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T12:18
2024-11-15T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый "план стойкости" Владимира Зеленского говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией. При этом он призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал третий план для Украины - "план стойкости". Всего "план" содержит десять пунктов, которые в полном объеме будут представлены на следующей неделе. Уже сейчас проработаны пункты о "культурным суверенитете", "безопасном пространстве к каждой области", об энергетике, собственном производстве оружия и взаимодействия по поставкам вооружения с "партнерами" Киева."Новый план говорит о том, что Киев осознал ситуацию, которая на сам деле сложилась давно: понимание того, что никакого стратегического поражении России не будет и никакой "перемоги" Украина достичь и получить не может", - говорит Батурин.При этом киевский режим не готов идти на переговоры, ищет новые тезисы, которые должны понравиться новому "хозяину" - Трампу, отмечает политолог. В частности пункт о вооружении и размещении западных военных производств на Украине демонстрирует "партнерам" намерение воевать дальше, сохранять антироссийский курс, подчеркивает Батурин.Также Зеленский осознает всю сложность ситуации в энергетической сфере - пункт об энергетике во многом направлен вовнутрь страны и должен понравиться украинцам, которым предстоит долгая и холодная зима."Ситуация в энергетике патовая. Нужно как-то разбираться и обеспечивать людей теплом. Речь может идти только о создании неких энергетических островов, поскольку единой энергетической системы Украины уже просто не существует", - констатирует Батурин.В целом очередной план абсолютно противоречит целям спецоперации, от которых Россия отказываться не собирается, подчеркивает эксперт.Первые два "плана" - "формула мира" и "план победы" были презентованы Зеленским в 2022 и 2024 годах. В частности в последнем лидер киевского режима фактически предлагал отдать Западу ресурсы Украины в обмен на продолжение помощи. Оба документа не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.Также Лавров ранее оценил предложения Запада по Украине, которые озвучила команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По мнению главы российского МИД, они являются спекулятивными, Москва будет продолжать спецоперацию до достижения всех поставленных целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдеп рассматривает проведение выборов на Украине - СВРПосле победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти Россия
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владимир зеленский, украина, политика, мнения, денис батурин, новости, в мире, крым
Угодить новому хозяину - зачем Зеленский придумал "план стойкости"

Зеленский осознал невозможность победить Россию и пытается понравиться Трампу – политолог

12:18 15.11.2024
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года
Дональд Трамп с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, 27 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый "план стойкости" Владимира Зеленского говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией. При этом он призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Денис Батурин.
Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал третий план для Украины - "план стойкости". Всего "план" содержит десять пунктов, которые в полном объеме будут представлены на следующей неделе. Уже сейчас проработаны пункты о "культурным суверенитете", "безопасном пространстве к каждой области", об энергетике, собственном производстве оружия и взаимодействия по поставкам вооружения с "партнерами" Киева.
"Новый план говорит о том, что Киев осознал ситуацию, которая на сам деле сложилась давно: понимание того, что никакого стратегического поражении России не будет и никакой "перемоги" Украина достичь и получить не может", - говорит Батурин.
При этом киевский режим не готов идти на переговоры, ищет новые тезисы, которые должны понравиться новому "хозяину" - Трампу, отмечает политолог. В частности пункт о вооружении и размещении западных военных производств на Украине демонстрирует "партнерам" намерение воевать дальше, сохранять антироссийский курс, подчеркивает Батурин.
"Настроения Трампа и представителей американского истеблишмента, стоящего на стороне Трампа, - это снижение накала и заморозка конфликта. Безусловно, Зеленский пытается попасть в эти настроения и придумывает "план" с сохранением Украины как территории милитаризованной, антироссийской и по-прежнему нацифицированной. О последнем говорит часть о "культурном суверенитете", который на Украине базируется на националистических и русофобских идеях", - поясняет политолог.
Также Зеленский осознает всю сложность ситуации в энергетической сфере - пункт об энергетике во многом направлен вовнутрь страны и должен понравиться украинцам, которым предстоит долгая и холодная зима.
"Ситуация в энергетике патовая. Нужно как-то разбираться и обеспечивать людей теплом. Речь может идти только о создании неких энергетических островов, поскольку единой энергетической системы Украины уже просто не существует", - констатирует Батурин.
В целом очередной план абсолютно противоречит целям спецоперации, от которых Россия отказываться не собирается, подчеркивает эксперт.
Первые два "плана" - "формула мира" и "план победы" были презентованы Зеленским в 2022 и 2024 годах. В частности в последнем лидер киевского режима фактически предлагал отдать Западу ресурсы Украины в обмен на продолжение помощи. Оба документа не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Также Лавров ранее оценил предложения Запада по Украине, которые озвучила команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа. По мнению главы российского МИД, они являются спекулятивными, Москва будет продолжать спецоперацию до достижения всех поставленных целей.
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