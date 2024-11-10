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После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз
После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз - РИА Новости Крым, 10.11.2024
После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз
Блок НАТО после победы на выборах в США Дональда Трампа ожидает мрачное будущее, а Украина без американской поддержки обречена на поражение. Об этом пишет... РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T16:02
2024-11-10T16:02
мнения
прогноз
украина
россия
владимир путин (политик)
дональд трамп
сша
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Блок НАТО после победы на выборах в США Дональда Трампа ожидает мрачное будущее, а Украина без американской поддержки обречена на поражение. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.Автор рассуждает о том, смогут ли страны Европы обеспечить собственную безопасность, лишившись защиты, которую им предоставляли Соединенные Штаты."Прошли те дни, когда европейцы могли смотреть на США как на свой щит. Джо Байден, скорее всего, окажется последним президентом, который считал безопасность континента преобладающим иностранным интересом США. Стратегическое противостояние с Китаем будет доминировать в политике Вашингтона в предстоящие годы", – уверен колумнист агентства Макс Гастингс.При этом автор возмущается, что страны ЕС слишком мало тратят на собственную безопасность. Он приводит цифры: Испания выделяет на вооруженные силы всего 1,8% своего ВВП, Италия – 1,5%, а Великобритания, которая до недавнего времени была лидером в Европе по затратам на оборону (2,3% от ВВП), уже находится за пределами ЕС.Оборонный бюджет увеличивают только страны Восточной Европы, в частности, Польша.При этом политикум основных европейских стран переживает кризис, констатирует он. Лидер Франции Эммануэль Макрон стал "хромой уткой" после выборов в июле, а Германия пережила крах правительства канцлера Олафа Шольца."В 2024 году правительства ЕС коллективно выделили 326 миллиардов долларов на оборону, что составляет около трети военных расходов США, которые обеспечивают две трети бюджета НАТО", – подытожил корреспондент агентства.В таких условиях, если в Вашингтоне примут решение о сокращении или полном прекращении финансирования Североатлантического альянса, безопасность Европы окажется под большой угрозой.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым для Украины потерян: громкое заявление администрации Трампа"Мирные" предложения команды Трампа – на что может пойти РоссияКогда начнутся переговоры между Россией и США - мнение
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мнения, прогноз, украина, россия, владимир путин (политик), дональд трамп, сша, сотрудничество
После победы Трампа Украина обречена, а у НАТО мрачное будущее – прогноз

Поражение Украины и мрачное будущее для НАТО прогнозирует информагентство Bloomberg

16:02 10.11.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийФлаг Украины
Флаг Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Блок НАТО после победы на выборах в США Дональда Трампа ожидает мрачное будущее, а Украина без американской поддержки обречена на поражение. Об этом пишет американское информационное агентство Bloomberg.

"Европа почти наверняка будет дальше от США, чем когда-либо со времен Перл-Харбора в декабре 1941 года. Если Дональд Трамп выполнит свое обещание работать с Владимиром Путиным, чтобы решить вопрос с Украиной, будущее НАТО и коллективной западной безопасности мрачно", – говорится в материале.

Автор рассуждает о том, смогут ли страны Европы обеспечить собственную безопасность, лишившись защиты, которую им предоставляли Соединенные Штаты.
"Прошли те дни, когда европейцы могли смотреть на США как на свой щит. Джо Байден, скорее всего, окажется последним президентом, который считал безопасность континента преобладающим иностранным интересом США. Стратегическое противостояние с Китаем будет доминировать в политике Вашингтона в предстоящие годы", – уверен колумнист агентства Макс Гастингс.
При этом автор возмущается, что страны ЕС слишком мало тратят на собственную безопасность. Он приводит цифры: Испания выделяет на вооруженные силы всего 1,8% своего ВВП, Италия – 1,5%, а Великобритания, которая до недавнего времени была лидером в Европе по затратам на оборону (2,3% от ВВП), уже находится за пределами ЕС.
Оборонный бюджет увеличивают только страны Восточной Европы, в частности, Польша.

"Что касается европейской поддержки Украины, без США дело Владимира Зеленского было бы обречено. И так оно теперь и есть", – пишет колумнист Bloomberg.

При этом политикум основных европейских стран переживает кризис, констатирует он. Лидер Франции Эммануэль Макрон стал "хромой уткой" после выборов в июле, а Германия пережила крах правительства канцлера Олафа Шольца.
"В 2024 году правительства ЕС коллективно выделили 326 миллиардов долларов на оборону, что составляет около трети военных расходов США, которые обеспечивают две трети бюджета НАТО", – подытожил корреспондент агентства.
В таких условиях, если в Вашингтоне примут решение о сокращении или полном прекращении финансирования Североатлантического альянса, безопасность Европы окажется под большой угрозой.
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