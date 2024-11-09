https://crimea.ria.ru/20241109/mirnye-predlozhenie-komandy-trampa--na-chto-mozhet-poyti-rossiya-1141682994.html

"Мирные" предложение команды Трампа – на что может пойти Россия

"Мирные" предложение команды Трампа – на что может пойти Россия - РИА Новости Крым, 09.11.2024

"Мирные" предложение команды Трампа – на что может пойти Россия

Ни один из пунктов "мирных" предложений команды вновь избранного президента США Дональда Трампа не приемлем для России, однако пути для начала переговоров все... РИА Новости Крым, 09.11.2024

2024-11-09T08:04

2024-11-09T08:04

2024-11-09T08:04

радио "спутник в крыму"

сша

дональд трамп

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Ни один из пунктов "мирных" предложений команды вновь избранного президента США Дональда Трампа не приемлем для России, однако пути для начала переговоров все же есть. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Команда Трампа планирует "заморозить" конфликт на Украине, но продолжать поставки оружия. Взамен на это Киев должен взять на себя обязательство не вступать в НАТО в течение 20 лет, сообщил в четверг Wall Street Journal. По информации источников издания, советники Трампа хотят создать демилитаризованную зону по текущей линии фронта, куда США не будут отправлять свои миротворческие силы, но участие Европы не исключается.Неприемлемый вариантОн подчеркивает, что предложения о "демилитаризации" при накачивании Украины оружием выглядят нелепо, а пункт о невступлении Украины в НАТО в течение 20 лет противоречит сути спецоперации, одна из главных целей которой – нейтральный статус Украины, который бы навсегда обеспечил безопасность России.Вероятный сценарийПри этом Шатров подчеркивает, что любой переговорный процесс возможен только при смене власти в Киеве. Для этого на Украине должны пройти президентские выборы."Мне кажется, к лету будет понятно, с какой активностью США участвуют в этом конфликте. В любом случае Европа скоро почувствует всю величину ответственности, которую они на себя взяли в связи с этим конфликтом. Трамп сократит финансирование со стороны США и постарается переложить расходы на плечи западноевропейских стран, поскольку для него в приоритете Ближний Восток", - убежден эксперт.Два интересных месяцаТакже эксперт предлагает следить за ситуацией в ближайшие месяцы до инаугурации Трампа. По его мнению, пока президентское кресло еще занимает Джозеф Байден, он постарается приложить все усилия, чтобы максимально удовлетворить запросы Киева в финансированию и вооружении.Дональд Трамп в должности президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться, заявлял ранее политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеЛавров оценил перспективы отношений с США при Трампе"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, новости сво, мнения, игорь шатров, политика, россия, нато, европа, в мире, украина