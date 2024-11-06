https://crimea.ria.ru/20241106/priblizit-li-pobeda-trampa-dostizhenie-mira-na-ukraine--mnenie-1141643756.html
Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
Дональд Трамп в случае официального вступления в должность президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине,... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T11:55
2024-11-06T11:55
2024-11-06T11:55
эксклюзивы риа новости крым
дональд трамп
мнения
сергей судаков
сша
выборы президента сша
политика
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141641160_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9dc0ffc765950d1dd0f3c4fd16c5026b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Дональд Трамп в случае официального вступления в должность президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.По мнению Судакова, очень многое, если не все, будет зависеть от того, удастся ли наладить прямой диалог между президентами России и США, и к каким договоренностям они могут прийти.Политолог предположил, что Трамп в качестве президента США не пойдет на вариант заморозки украинского конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, поскольку это "непродаваемый сценарий". Вариант ультиматума Москве и Киеву со стороны Трампа – либо переговоры и прекращение боевых действий, либо США усиливают поддержку Украины – также не сработает, уверен Судаков."В варианте ультиматума есть одно "но": чудовищная усталость и, самое главное – ресурс, который заканчивается гораздо быстрее, чем деньги и оружие – это люди. В этой ситуации администрации Байдена сейчас выгоден сценарий только заморозки конфликта, а не реализации плана по налаживанию мира. А налаживание мира возможно только через капитуляцию режима в Киева, но не через заморозку", – пояснил он.Как бы там ни было, называть Трампа новым президентом США, пока он официально не вступил в должность, пока рано, уточнил политолог. По мнению Судакова, демократы вряд ли окончательно сдались и готовы передать власть в руки своих оппонентов. От них еще стоит ожидать провокаций, не исключил политолог.Пока же Трамп не вступил в должность, до 20 января следующего года действующим президентом будет оставаться Джо Байден.В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
сша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/06/1141641160_56:0:968:684_1920x0_80_0_0_435c6cb2386bb7d62c17de08f30c0151.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, мнения, сергей судаков, сша, выборы президента сша, политика, украина, новости
Приблизит ли победа Трампа достижение мира на Украине – мнение
Конфликт на Украине при администрации Трампа продолжится – политолог Судаков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Дональд Трамп в случае официального вступления в должность президента США не будет предпринимать резких и решительных мер по нормализации ситуации на Украине, однако военная помощь киевскому режиму при новой администрации может сократиться. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал политолог-американист, профессор Академии военных наук Сергей Судаков.
"Полагаю, что Трамп не будет делать никаких резких движений по направлению нормализации ситуации на Украине. Конфликт будет продолжаться, но финансирование киевского режима будет сокращаться", – сказал эксперт.
По мнению Судакова, очень многое, если не все, будет зависеть от того, удастся ли наладить прямой диалог между президентами России и США, и к каким договоренностям они могут прийти.
Политолог предположил, что Трамп в качестве президента США не пойдет на вариант заморозки украинского конфликта по текущей линии боевого соприкосновения, поскольку это "непродаваемый сценарий". Вариант ультиматума Москве и Киеву со стороны Трампа – либо переговоры и прекращение боевых действий, либо США усиливают поддержку Украины – также не сработает, уверен Судаков.
"В варианте ультиматума есть одно "но": чудовищная усталость и, самое главное – ресурс, который заканчивается гораздо быстрее, чем деньги и оружие – это люди. В этой ситуации администрации Байдена сейчас выгоден сценарий только заморозки конфликта, а не реализации плана по налаживанию мира. А налаживание мира возможно только через капитуляцию режима в Киева, но не через заморозку", – пояснил он.
Как бы там ни было, называть Трампа новым президентом США, пока он официально не вступил в должность, пока рано, уточнил политолог. По мнению Судакова, демократы вряд ли окончательно сдались и готовы передать власть в руки своих оппонентов. От них еще стоит ожидать провокаций, не исключил политолог.
Пока же Трамп не вступил в должность, до 20 января следующего года действующим президентом будет оставаться Джо Байден.
"У нынешней администрации остается еще достаточно много денег, в том числе есть так называемая "закрытая часть" бюджета, в том числе военного. Эти деньги они в эти оставшиеся до инаугурации месяцы будут перенаправлять на Украину, и эти средства будут израсходованы на террористическую деятельность киевского режима", - прогнозирует американист.
В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: