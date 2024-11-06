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Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления - РИА Новости Крым, 06.11.2024
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Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления
Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил себя победителем на выборах. РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T10:52
2024-11-06T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил себя победителем на выборах.Трамп также заявил, что по итогам рассчитывает получить 315 голосов коллегии выборщиков при необходимых для победы 270."Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Аляска... Как много замечательных мест, которые мне очень нравятся. Всего у нас будет более 315 выборщиков", - сказал он, перечисляя штаты, в которых, по его мнению, он победил.Он добавил, что Республиканская партия "вернула контроль над сенатом" и сохранит контроль над палатой представителей.Период своего правления Трамп пообещал сделать "поистине золотым веком для США".Также он заявил, что на президентском посту намерен "не развязывать войны, а положить им конец".В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В США стартуют выборы президента: интересные факты о Трампе и ХаррисЧто изменится для России после выборов президента США – Медведев"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
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РИА Новости Крым
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дональд трамп, выборы президента сша, новости, политика, сша, в мире
Трамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления

Трамп на выступлении перед сторонниками объявил себя победителем выборов президента

10:52 06.11.2024 (обновлено: 10:58 06.11.2024)
 
© AP Photo Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo Alex Brandon
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил себя победителем на выборах.
"Это политическая победа, которой наша страна еще никогда не видела. Я хочу поблагодарить американский народ за необычайную честь быть избранным вашим 47-м президентом", - приводит его слова РИА Новости.
Трамп также заявил, что по итогам рассчитывает получить 315 голосов коллегии выборщиков при необходимых для победы 270.
"Северная Каролина, Джорджия, Пенсильвания, Мичиган, Висконсин, Невада, Аризона, Аляска... Как много замечательных мест, которые мне очень нравятся. Всего у нас будет более 315 выборщиков", - сказал он, перечисляя штаты, в которых, по его мнению, он победил.
Он добавил, что Республиканская партия "вернула контроль над сенатом" и сохранит контроль над палатой представителей.
Период своего правления Трамп пообещал сделать "поистине золотым веком для США".
Также он заявил, что на президентском посту намерен "не развязывать войны, а положить им конец".
В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
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