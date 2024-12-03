https://crimea.ria.ru/20241203/vosem-obvinyaemykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-arestovany-1142351860.html

Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд

Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T21:46

2024-12-03T21:46

2024-12-03T21:54

крым

теракт

предотвращение терактов в крыму

генпрокуратура россии

уголовный кодекс

правосудие

южный окружной военный суд

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Речь идет об Артеме и Георгии Азатьян, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрие Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств, отметили в Генпрокуратуре.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. 8 октября 2022 года во время движения грузовика по автомобильной части моста соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, теракт, предотвращение терактов в крыму, генпрокуратура россии, уголовный кодекс, правосудие, южный окружной военный суд, новости крыма