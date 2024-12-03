https://crimea.ria.ru/20241203/vosem-obvinyaemykh-v-terakte-na-krymskom-mostu-arestovany-1142351860.html
Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд
Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд
Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T21:46
2024-12-03T21:46
2024-12-03T21:54
крым
теракт
предотвращение терактов в крыму
генпрокуратура россии
уголовный кодекс
правосудие
южный окружной военный суд
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Речь идет об Артеме и Георгии Азатьян, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрие Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств, отметили в Генпрокуратуре.По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу. 8 октября 2022 года во время движения грузовика по автомобильной части моста соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.2 октября Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, теракт, предотвращение терактов в крыму, генпрокуратура россии, уголовный кодекс, правосудие, южный окружной военный суд, новости крыма
Дело о теракте на Крымском мосту направлено в Южный окружной военный суд
Генпрокуратура утвердила обвинение 8 подозреваемым по делу о теракте на Крымском мосту
21:46 03.12.2024 (обновлено: 21:54 03.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек - РИА Новости Крым. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении восьми подозреваемых по уголовному делу о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Речь идет об Артеме и Георгии Азатьян, Олеге Антипове, Александре Былине, Владимире Злобе, Дмитрие Тяжелых, Романе Соломко и Артуре Терчаняне. Они обвиняются в совершении теракта, а также в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Кроме того, двоим предъявлено обвинение в контрабанде взрывных устройств, отметили в Генпрокуратуре.
По версии следствия, первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица с целью совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив в 2022 году создали организованную группу.
"Во исполнение задуманного Малюк совместно с соучастниками организовал изготовление на территории Украины взрывного устройства, замаскированного под груз полиэтиленовой строительной пленки. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовом автомобиле под управлением мужчины, который об их планах не знал", - уточняется в сообщении.
8 октября 2022 года во время движения грузовика по автомобильной части моста соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившиеся поблизости в легковом автомобиле.
"Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие по делу в отношении Малюка продолжается", - сообщили в Генпрокуратуре.
Теракт на Крымском мосту произошел
утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
ФСБ России заявила
, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась. Позже глава СБУ Василий Малюк заявил
о личном участии в разработке и реализации теракта.
Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
2 октября Московский городской суд продлил
срок содержания под стражей троим фигурантам дела – Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых – на три месяца.
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