Рейтинг@Mail.ru
Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241002/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-obvinyaemym-prodlili-srok-aresta-1140798815.html
Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста
Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T13:17
2024-10-02T13:17
чп на крымском мосту
теракт
крымский мост
москва
правосудие
закон и право
новости
арест
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124807152_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2e4c0a76fa00f2ed7f2688f3e89cd36c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда.В частности, сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых на три месяца.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторикуВ Госдуме ответили на слова Украины о военном значении Крымского мостаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
крымский мост
москва
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0a/1124807152_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_81381d74dff2a074de5d11fbbd4b6724.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп на крымском мосту, теракт, крымский мост, москва, правосудие, закон и право, новости, арест
Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста

Суд продлил срок содержания под стражей фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

13:17 02.10.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧП на Крымском мосту
ЧП на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда.
В частности, сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых на три месяца.
Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.
Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.
Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторику
В Госдуме ответили на слова Украины о военном значении Крымского моста
Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ
 
ЧП на Крымском мостуТерактКрымский мостМоскваПравосудиеЗакон и правоНовостиАрест
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:26Факт смерти новорожденной в Керчи проверит Следком
15:19Дроны атаковали фуры на трассе из Белгорода и Шебекино – есть погибший
15:11Более 300 боевиков за сутки: ВСУ несут потери в Курской области
15:02Жительница Ялты провалилась в подвал и провела там сутки
14:52Фотовыставку "Два года вместе с Россией" покажут на медиафоруме в Крыму
14:41Три попытки прорыва через границу: что происходит в Курской области
14:34Медаль Жукова и Ордена Мужества: герои СВО награждены в Феодосии
14:1723 миллиарда за год: Крым вошел в пятерку лидеров РФ по инвестициям
14:03На Ангарском перевале сняли для реставрации памятник троллейбусу
13:43Дети ранены при ударе ВСУ по Белгородской области
13:30Иран против Израиля: ответят ли США на удары и есть ли риск мировой войны
13:17Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста
13:10Крымский мост сейчас: растет очередь со стороны Керчи
13:01Здание театра горит в Екатеринбурге - людей эвакуируют
12:49ВС РФ улучшают тактическое положение - разбиты еще 2120 боевиков
12:39Российские войска поразили объекты энергетики ВПК Украины
12:28Российская армия освободила очередной населенный пункт в Донбассе
12:05Луна в короне: земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца
11:32На Севере Крыма гремят взрывы
11:26ВСУ ударили по Белгородской области и ДНР – ранены мирные жители
Лента новостейМолния