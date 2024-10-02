https://crimea.ria.ru/20241002/delo-o-terakte-na-krymskom-mostu-obvinyaemym-prodlili-srok-aresta-1140798815.html

Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста

Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Дело о теракте на Крымском мосту: обвиняемым продлили срок ареста

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года. Об этом... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T13:17

2024-10-02T13:17

2024-10-02T13:17

чп на крымском мосту

теракт

крымский мост

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. Московский городской суд продлил срок содержания под стражей троим фигурантам дела о теракте на Крымском мосту, совершенном в октябре 2022 года. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на материалы суда.В частности, сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Олегу Антипову, Александру Былину и Дмитрию Тяжелых на три месяца.Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.ФСБ России заявила, что за терактом стояли власти Украины, СБУ информацию о своей причастности тогда комментировать отказывалась.Позже глава СБУ Василий Малюк заявил о личном участии в разработке и реализации теракта.Фигурантами дела стали 13 человек – граждане России, Украины и Армении. Восемь из них арестованы, остальные находятся в розыске.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заявление ВМС Украины о Крымском мосте: почему Киев сменил риторикуВ Госдуме ответили на слова Украины о военном значении Крымского мостаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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