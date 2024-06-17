https://crimea.ria.ru/20240617/v-gosdume-otvetili-na-slova-ukrainy-o-voennom-znachenii-krymskogo-mosta-1138170226.html

В Госдуме ответили на слова Украины о военном значении Крымского моста

В Госдуме ответили на слова Украины о военном значении Крымского моста - РИА Новости Крым, 17.06.2024

В Госдуме ответили на слова Украины о военном значении Крымского моста

Украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, осознав, что все попытки нанести вред Крымскому мосту провалились, заявил РИА Новости первый зампред комитета... РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T15:31

2024-06-17T15:31

2024-06-17T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. Украинские спецслужбы и ВСУ сменили риторику, осознав, что все попытки нанести вред Крымскому мосту провалились, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.Ранее спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост не является объектом военного значения.И напомнил, что все попытки, предпринятые до этого, провалились, и даже повреждения, которые удавалось нанести дорожному полотну, были столь незначительны, что починить объект получалось в короткие сроки.Депутат отметил, что Украина с Крымским мостом ничего сделать не может, но если сказать это прямым текстом, на Западе будут недовольны и перестанут давать деньги.Россия неоднократно заявляла, что Крымский мост – это исключительно гражданский объект.В конце мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал Крымский мост "приоритетной целью" и в очередной раз пригрозил "новыми сюрпризами". На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в МИД России видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. По словам Мирошника, российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей.Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.От взрыва пострадала автодорожная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли ЧФ РФ, а также убийства ряда российских общественников и политиков несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два паромаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВсе обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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