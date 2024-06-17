https://crimea.ria.ru/20240617/krymskiy-most-ne-yavlyaetsya-obektom-voennogo-znacheniya--spiker-vms-ukrainy-1138163831.html

Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины

Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины - РИА Новости Крым, 17.06.2024

Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины

С военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua", пишет РИА Новости Крым, 17.06.2024

2024-06-17T12:28

2024-06-17T12:28

2024-06-17T12:28

крымский мост

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. С военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua", пишет РИА Новости.Россия неоднократно заявляла, что Крымский мост — это исключительно гражданский объект.В конце мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал Крымский мост "приоритетной целью" и в очередной раз пригрозил "новыми сюрпризами". На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в МИД России видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. По словам Мирошника, российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей.Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.От взрыва пострадала автодорожная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли ЧФ РФ, а также убийства ряда российских общественников и политиков несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два паромаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВсе обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком

крымский мост

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост