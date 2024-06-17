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Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины - РИА Новости Крым, 17.06.2024
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Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины
Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины - РИА Новости Крым, 17.06.2024
Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины
С военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua", пишет РИА Новости Крым, 17.06.2024
2024-06-17T12:28
2024-06-17T12:28
крымский мост
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. С военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua", пишет РИА Новости.Россия неоднократно заявляла, что Крымский мост — это исключительно гражданский объект.В конце мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал Крымский мост "приоритетной целью" и в очередной раз пригрозил "новыми сюрпризами". На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в МИД России видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. По словам Мирошника, российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей.Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.От взрыва пострадала автодорожная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли ЧФ РФ, а также убийства ряда российских общественников и политиков несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.Читайте также на РИА Новости Крым:Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два паромаАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВсе обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены – Следком
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крымский мост
Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины

Крымский мост не является объектом военного значения – спикер ВМС Украины

12:28 17.06.2024
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости Крым. С военной точки зрения Крымский мост больше не имеет значения. Такое заявление сделал спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в интервью изданию "Страна.ua", пишет РИА Новости.

"Потому что для военной логистики он почти не используется. Меньше четверти общей нагрузки несет этот мост…", объяснил свою мысль представитель украинских ВМС.

Россия неоднократно заявляла, что Крымский мост — это исключительно гражданский объект.
В конце мая глава Службы безопасности Украины Василий Малюк назвал Крымский мост "приоритетной целью" и в очередной раз пригрозил "новыми сюрпризами". На Параде Победы в Москве президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия никому не позволит угрожать ей, стратегические силы страны всегда находятся в боеготовности. Как заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, в МИД России видят все основания, чтобы запустить процесс признания Вооруженных сил Украины (ВСУ), Службы безопасности Украины (СБУ) и главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины террористическими организациями. По словам Мирошника, российская сторона располагает признаниями руководителей украинских спецслужб о том, что они организовывали теракты, в том числе на Крымском мосту. Также имеется доказательная база того, что ВСУ наносили удары по больницам, детским садам, расстреливали людей.
Первый теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года. На автодорожной части перехода со стороны Тамани был взорван грузовик – загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Тогда погибли четыре человека.
Второй раз Крымский мост атаковали 17 июля 2023 года двумя надводными беспилотниками. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была ранена.
От взрыва пострадала автодорожная часть моста. Президент России Владимир Путин назвал подрыв моста терактом и бессмысленным преступлением и заявил, что мост давно не используется для транспортировки военных грузов.
В октябре этого года американская газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли ЧФ РФ, а также убийства ряда российских общественников и политиков несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.
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Крымский мост
 
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