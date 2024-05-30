https://crimea.ria.ru/20240530/nochyu-vo-vremya-otrazheniya-raketnoy-ataki-na-kerch-postradali-dva-paroma-1137704917.html
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома
В ночь на четверг была атакована транспортная инфраструктура города Керчь. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T05:47
2024-05-30T05:47
2024-05-30T06:04
керчь
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В ночь на четверг была атакована транспортная инфраструктура города Керчь. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Жертв среди моряков и гражданских нет, подчеркнул министр. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений, уточнил он и обратился с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУЗа ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMSСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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керчь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, происшествия
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома
05:47 30.05.2024 (обновлено: 06:04 30.05.2024)