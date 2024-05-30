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Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома
В ночь на четверг была атакована транспортная инфраструктура города Керчь. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T05:47
2024-05-30T06:04
керчь
новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В ночь на четверг была атакована транспортная инфраструктура города Керчь. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Жертв среди моряков и гражданских нет, подчеркнул министр. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений, уточнил он и обратился с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУЗа ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMSСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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керчь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, происшествия
Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома

Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома

05:47 30.05.2024 (обновлено: 06:04 30.05.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкЗРК "Стрела-10М"
ЗРК Стрела-10М
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В ночь на четверг была атакована транспортная инфраструктура города Керчь. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома – автомобильный и железнодороный: повреждено остекление надстроек", – написал он в своем Telegram-канале.

Жертв среди моряков и гражданских нет, подчеркнул министр. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений, уточнил он и обратился с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.
Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.
Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.
24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.
В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.
В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.
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