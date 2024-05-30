https://crimea.ria.ru/20240530/nochyu-vo-vremya-otrazheniya-raketnoy-ataki-na-kerch-postradali-dva-paroma-1137704917.html

Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома

Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Ночью во время отражения ракетной атаки на Керчь пострадали два парома

В ночь на четверг была атакована транспортная инфраструктура города Керчь. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T05:47

2024-05-30T05:47

2024-05-30T06:04

керчь

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безопасность республики крым и севастополя

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

морской транспорт

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. В ночь на четверг была атакована транспортная инфраструктура города Керчь. Об этом сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко.Жертв среди моряков и гражданских нет, подчеркнул министр. Работа паромной переправы будет возобновлена после оценки повреждений, уточнил он и обратился с просьбой соблюдать спокойствие и доверять только проверенной информации.Накануне вечером военные Черноморского флота России пресекли попытку украинских боевиков атаковать Крымский полуостров со стороны Черного моря.Днем в среду в северо-западной части акватории Черного моря авиация уничтожила два морских дрона ВМС Украины.24 мая у крымского побережья были разбиты три безэкипажных катера ВМС Украины в Черном море, а также уничтожены три ракеты ATACMS. В результате ракетной атаки в Симферопольском районе погибли два человека.В ночь на 19 мая системы ПВО отражали ракетную атаку на Севастополь. Жители сообщали об упавших суббоеприпасах. В Минобороны отметили, что всего над Крымским полуостровом были уничтожены девять американских оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник.В ночь на 17 мая силы ПВО ликвидировали в небе над Крымским полуостровом пятьдесят один вражеский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУЗа ночь над Крымом уничтожили три ракеты ATACMSСилы ПВО сбили ракету "Нептун" на подлете к Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, происшествия