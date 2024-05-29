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Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:31
2024-05-29T14:31
2024-05-29T14:32
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Коме того, российские военные за сутки уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за суткиНа правом берегу Днепра уничтожен склад ВСУ и гаубица СШААрмия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240529/morskaya-aviatsiya-unichtozhila-dva-bezekipazhnykh-katera-vsu-u-beregov-kryma--1137684274.html
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министерство обороны рф, авиация, артиллерия, новости сво, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, потери всу
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
Склад безэкипажных катеров ВСУ уничтожили ВС РФ – Минобороны
14:31 29.05.2024 (обновлено: 14:32 29.05.2024)