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Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:31
2024-05-29T14:32
министерство обороны рф
авиация
артиллерия
новости сво
безэкипажные катера
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Коме того, российские военные за сутки уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за суткиНа правом берегу Днепра уничтожен склад ВСУ и гаубица СШААрмия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
https://crimea.ria.ru/20240529/morskaya-aviatsiya-unichtozhila-dva-bezekipazhnykh-katera-vsu-u-beregov-kryma--1137684274.html
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министерство обороны рф, авиация, артиллерия, новости сво, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, потери всу
Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ

Склад безэкипажных катеров ВСУ уничтожили ВС РФ – Минобороны

14:31 29.05.2024 (обновлено: 14:32 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов. Об этом сообщает в среду Минобороны России.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации за сутки поражены склад безэкипажных катеров, авиационная техника, склад топлива для военной техники ВСУ", – сказано в сообщении Миноброны.
Коме того, российские военные за сутки уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.
ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников, сообщалось ранее.
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Министерство обороны РФАвиацияАртиллерияНовости СВОБезэкипажные катераВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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