https://crimea.ria.ru/20240529/rossiyskie-voennye-razbili-sklad-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1137689711.html

Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ

Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T14:31

2024-05-29T14:31

2024-05-29T14:32

министерство обороны рф

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Российские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУ и цех сборки дронов. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Коме того, российские военные за сутки уничтожили цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 118 районах.ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников, сообщалось ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за суткиНа правом берегу Днепра уничтожен склад ВСУ и гаубица СШААрмия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240529/morskaya-aviatsiya-unichtozhila-dva-bezekipazhnykh-katera-vsu-u-beregov-kryma--1137684274.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, авиация, артиллерия, новости сво, безэкипажные катера, вооруженные силы россии, потери всу