https://crimea.ria.ru/20240525/poltory-tysyachi-boevikov-i-dva-sklada-boepripasov--poteri-vsu-za-sutki-1137590669.html
Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Потери украинской армии в зоне боевых действий за прошедшие сутки составили 1485 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T14:16
2024-05-25T14:16
2024-05-25T14:16
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Потери украинской армии в зоне боевых действий за прошедшие сутки составили 1485 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два склада боеприпасов на южном направлении и несколько десятков единиц техники.Группировка войск "Север" продолжает продвигаться вглубь обороны противника в районе населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 220 военнослужащих и 12 единиц техники.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области.Потери противника за сутки – около 210 военнослужащих и восемь единиц техники."Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Острое и Константиновка в ДНР. Потери ВСУ составили 475 военнослужащих и 13 единиц техники. Уничтожены два украинских склада с боеприпасами.Подразделения группировки "Центр" освободили село Архангельское Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия проводились в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка.Потери противника составили до 410 военнослужащих и 14 единиц техники.Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в районе сел Антоновка, Водяное, Сторожевое в ДНР и Гуляйполе Запорожской области.ВСУ потеряли на этом направлении до 120 военнослужащих и восемь единиц техники.Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух украинских бригад в районе Тягинки Херсонской области и острова Борщевой.Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и пять единиц боевой техники.Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиЗапредельные цифры: ВСУ потеряли более 1700 военных за суткиКарту РФ с зоной поражения ракетами ATACMS представили в конгрессе США
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за сутки
Армия России за сутки уничтожила полторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Потери украинской армии в зоне боевых действий за прошедшие сутки составили 1485 человек убитыми и ранеными. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили два склада боеприпасов на южном направлении и несколько десятков единиц техники.
Группировка войск "Север" продолжает продвигаться вглубь обороны противника в районе населенных пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области. Потери ВСУ за сутки на этом направлении составили до 220 военнослужащих и 12 единиц техники.
Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение ВСУ в районе населенного пункта Степовая Новоселовка Харьковской области.
Потери противника за сутки – около 210 военнослужащих и восемь единиц техники.
"Южная" группировка войск улучшила положение по переднему краю в районах населенных пунктов Острое и Константиновка в ДНР. Потери ВСУ составили 475 военнослужащих и 13 единиц техники. Уничтожены два украинских склада с боеприпасами.
Подразделения группировки "Центр" освободили село Архангельское
Донецкой Народной Республики. Активные боевые действия проводились в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка.
Потери противника составили до 410 военнослужащих и 14 единиц техники.
Группировка войск "Восток" заняла более выгодные рубежи в районе сел Антоновка, Водяное, Сторожевое в ДНР и Гуляйполе Запорожской области.
ВСУ потеряли на этом направлении до 120 военнослужащих и восемь единиц техники.
Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике двух украинских бригад в районе Тягинки Херсонской области и острова Борщевой.
Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих и пять единиц боевой техники.
Авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наемников, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.
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