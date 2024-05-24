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Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности - РИА Новости Крым, 24.05.2024
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Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности
Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности - РИА Новости Крым, 24.05.2024
Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ и Белоруссии сегодня как никогда нужно тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по... РИА Новости Крым, 24.05.2024
2024-05-24T13:51
2024-05-24T14:08
андрей белоусов
министерство обороны рф
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ и Белоруссии сегодня как никогда нужно тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности."Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства", - добавил Белоусов.Он выразил готовность обсудить "наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества" и отметил, что рад личному знакомству с белорусским коллегой, поблагодарил его за радушный прием и гостеприимство.Хренин, открывая встречу, поздравил Белоусова с назначением на должность министра обороны РФ."Уверен, что ваш опыт, знания и лидерские качества позволят вам успешно решать сложные задачи, стоящие перед Вооруженными силами России. Наша сегодняшняя встреча - очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Это особенно важно в нынешних очень сложных условиях военно-политической обстановки, складывающихся вокруг наших государств", - сказал он.
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андрей белоусов, министерство обороны рф, россия, белоруссия, новости, минобороны республики беларусь, виктор хренин
Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности

РФ и Белоруссия сегодня как никогда должны стараться ради общей безопасности - Белоусов

13:51 24.05.2024 (обновлено: 14:08 24.05.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Андрей Белоусов (слева) на встрече в Минске с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным
Министр обороны РФ Андрей Белоусов (слева) на встрече в Минске с министром обороны Республики Беларусь Виктором Хрениным
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ и Белоруссии сегодня как никогда нужно тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности.
"Хочу отметить, что Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, верным союзником и надежным партнером", - сказал он на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.
"Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства", - добавил Белоусов.
Он выразил готовность обсудить "наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества" и отметил, что рад личному знакомству с белорусским коллегой, поблагодарил его за радушный прием и гостеприимство.
Хренин, открывая встречу, поздравил Белоусова с назначением на должность министра обороны РФ.
"Уверен, что ваш опыт, знания и лидерские качества позволят вам успешно решать сложные задачи, стоящие перед Вооруженными силами России. Наша сегодняшняя встреча - очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Это особенно важно в нынешних очень сложных условиях военно-политической обстановки, складывающихся вокруг наших государств", - сказал он.
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