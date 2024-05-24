https://crimea.ria.ru/20240524/belousov-zayavil-o-neobkhodimosti-tesnogo-vzaimodeystviya-s-belorussiey-1137549032.html

Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности

Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности - РИА Новости Крым, 24.05.2024

Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ и Белоруссии сегодня как никогда нужно тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по... РИА Новости Крым, 24.05.2024

2024-05-24T13:51

2024-05-24T13:51

2024-05-24T14:08

андрей белоусов

министерство обороны рф

россия

белоруссия

новости

минобороны республики беларусь

виктор хренин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что РФ и Белоруссии сегодня как никогда нужно тесное взаимодействие, чтобы принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности."Сегодня как никогда нам необходимо тесное взаимодействие, чтобы своевременно реагировать на изменения военно-политической обстановки в мире, принимать дополнительные меры по обеспечению безопасности Союзного государства", - добавил Белоусов.Он выразил готовность обсудить "наиболее актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества" и отметил, что рад личному знакомству с белорусским коллегой, поблагодарил его за радушный прием и гостеприимство.Хренин, открывая встречу, поздравил Белоусова с назначением на должность министра обороны РФ."Уверен, что ваш опыт, знания и лидерские качества позволят вам успешно решать сложные задачи, стоящие перед Вооруженными силами России. Наша сегодняшняя встреча - очередное подтверждение прочных братских связей и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Это особенно важно в нынешних очень сложных условиях военно-политической обстановки, складывающихся вокруг наших государств", - сказал он.

https://crimea.ria.ru/20240524/naryshkin-zapad-v-zameshatelstve-iz-za-perekhoda-initsiativy-na-fronte-k-rf-1137547656.html

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андрей белоусов, министерство обороны рф, россия, белоруссия, новости, минобороны республики беларусь, виктор хренин