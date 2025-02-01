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Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км - РИА Новости Крым, 01.02.2025
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Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км
Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км - РИА Новости Крым, 01.02.2025
Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км
Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от... РИА Новости Крым, 01.02.2025
2025-02-01T16:48
2025-02-01T16:48
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
танкер
танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.Уточняется, что работы практически завершены, остались небольшие участки в селе Витязево.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По морю галсами: как Морспасслужба ищет мазут у берегов СевастополяАппарат ученых из Севастополя применили для осмотра танкера "Волгонефть"Безопасна ли рыба в Черном море – результат проверки Роспотребнадзора
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7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, танкер, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе, новости
Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км

Защищающий пляжи Краснодарского края от выбросов мазута ров с валом продлили до 21 км

16:48 01.02.2025
 
© Оперативный штаб Краснодарского краяМазут у берегов Анапы
Мазут у берегов Анапы
© Оперативный штаб Краснодарского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.
"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 километра защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута… Все эти меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы практически завершены, остались небольшие участки в селе Витязево.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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