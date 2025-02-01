Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км
Защищающий пляжи Краснодарского края от выбросов мазута ров с валом продлили до 21 км
© Оперативный штаб Краснодарского краяМазут у берегов Анапы
© Оперативный штаб Краснодарского края
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Специалисты выкопали 21,2 километра защитных сооружений, состоящих из рва, вала и полипропиленовой сети, для защиты пляжей Анапы и Темрюкского района от выбросов мазута, сообщили в оперштабе Кубани.
"От Центрального пляжа Анапы до поселка Веселовка в Темрюкском районе уже готовы 21,2 километра защитных сооружений, призванных уберечь пляжи от штормов и возможных выбросов мазута… Все эти меры направлены на защиту пляжей от февральских штормов. Ров и вал призваны останавливать нагонные волны, а полипропиленовые сети будут впитывать фрагменты мазута", - говорится в сообщении.
Уточняется, что работы практически завершены, остались небольшие участки в селе Витязево.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Основное мазутное загрязнение с берегов Крыма и Кубани устранено и, хотя повторные выбросы возможны, их объемы уже не будут значительными, поэтому регионы могут спокойно готовиться к курортному сезону, заявлял ранее исполнительный директор Российского экологического движения общественного совета Минприроды России Элмурод Расулмухамедов.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
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