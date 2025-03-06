https://crimea.ria.ru/20250306/pogib-v-boyakh-pod-kurskom-v-sevastopole-prostilis-s-geroem-svo-1144716180.html

Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО

Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с гвардии рядовым, стрелком-помощником гранатометчика штурмовой роты Мироном Поликарповым, погибшим в боях на Курском направлении. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T19:37

2025-03-06T19:37

2025-03-06T19:37

герои сво

память

утраты

новости севастополя

севастополь

михаил развожаев

курская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым, стрелком-помощником гранатометчика штурмовой роты Мироном Поликарповым, погибшим в боях на Курском направлении. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Мирон Сергеевич был коренным севастопольцем, учился в школе №34, затем в технологическом колледже, где получил специальность сварщика.В 2023 году парень подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации. Погиб в одном из боев при освобождении Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

курская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, память, утраты, новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, курская область