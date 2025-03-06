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Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО
В Севастополе простились с гвардии рядовым, стрелком-помощником гранатометчика штурмовой роты Мироном Поликарповым, погибшим в боях на Курском направлении. Об... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T19:37
2025-03-06T19:37
герои сво
память
утраты
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым, стрелком-помощником гранатометчика штурмовой роты Мироном Поликарповым, погибшим в боях на Курском направлении. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Мирон Сергеевич был коренным севастопольцем, учился в школе №34, затем в технологическом колледже, где получил специальность сварщика.В 2023 году парень подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации. Погиб в одном из боев при освобождении Курской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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герои сво, память, утраты, новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, курская область
Погиб в боях под Курском: в Севастополе простились с героем СВО

В Севастополе простились с помощником гранатометчика штурмовой роты Мироном Поликарповым

19:37 06.03.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевМирон Поликарпов
Мирон Поликарпов
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии рядовым, стрелком-помощником гранатометчика штурмовой роты Мироном Поликарповым, погибшим в боях на Курском направлении. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового, стрелка — помощника гранатометчика штурмовой роты Мирона Сергеевича Поликарпова", - написал он в своем Telegram-канале.

Мирон Сергеевич был коренным севастопольцем, учился в школе №34, затем в технологическом колледже, где получил специальность сварщика.
В 2023 году парень подписал контракт с Минобороны и отправился в зону проведения спецоперации. Погиб в одном из боев при освобождении Курской области.
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Герои СВОПамятьУтратыНовости СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевКурская область
 
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