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Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы
Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы
В Севастополе планируют выделить землю под строительство организации для временного содержания бездомных и агрессивных животных. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T20:35
2025-03-06T20:35
севастополь
михаил развожаев
животные
приюты животных
бездомные собаки
общество
новости севастополя
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе планируют выделить землю под строительство организации для временного содержания бездомных и агрессивных животных. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор города Михаил Развожаев.6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу. Силовики установили местонахождение собаки и владельца животного. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в городской полиции.Он отметил, что городу необходим приют для безнадзорных животных, но для его строительства нужны "достаточно серьезные средства".По словам Развожаева, приют может быть также организован по принципу общественной организации, которая будет с ним работать при поддержке города и выделении грантов.В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистикаЭффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условияЗакон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионы
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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севастополь, михаил развожаев, животные, приюты животных, бездомные собаки, общество, новости севастополя, городская среда
Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы

В Севастополе ищут землю под строительство приюта для бездомных животных – Развожаев

20:35 06.03.2025
 
© РИА Новости . Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкЖенщины отдыхают на пристани в Балаклаве
Женщины отдыхают на пристани в Балаклаве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости . Alexey Malgavko
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе планируют выделить землю под строительство организации для временного содержания бездомных и агрессивных животных. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор города Михаил Развожаев.
6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу. Силовики установили местонахождение собаки и владельца животного. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в городской полиции.
"Мы будем какой-то государственный объект хотя бы временного содержания животных делать. Сегодня по моему поручению наша ветеринарная служба этим занялась. И уже в ближайшее время средства будут выделены, и ветеринарная служба полностью, под ключ, займется этой проблемой", - заверил губернатор.
Он отметил, что городу необходим приют для безнадзорных животных, но для его строительства нужны "достаточно серьезные средства".

"Тем не менее, мы этим вопросом занимаемся. Делаем это как проект волонтерский, оказываем необходимую помощь. В ближайшее время должны решить вопрос с необходимым земельным участком. И эту тему доведем до ума", - пообещал руководитель региона.

По словам Развожаева, приют может быть также организован по принципу общественной организации, которая будет с ним работать при поддержке города и выделении грантов.
В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.
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СевастопольМихаил РазвожаевЖивотныеПриюты животныхБездомные собакиОбществоНовости СевастополяГородская среда
 
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