https://crimea.ria.ru/20250306/lyudi-i-sobaki--v-sevastopole-ischut-reshenie-problemy-1144717590.html

Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы

Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Люди и собаки – в Севастополе ищут решение проблемы

В Севастополе планируют выделить землю под строительство организации для временного содержания бездомных и агрессивных животных. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T20:35

2025-03-06T20:35

2025-03-06T20:35

севастополь

михаил развожаев

животные

приюты животных

бездомные собаки

общество

новости севастополя

городская среда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе планируют выделить землю под строительство организации для временного содержания бездомных и агрессивных животных. Об этом в эфире правительственного телеканала сказал губернатор города Михаил Развожаев.6 марта в Севастополе собака напала на местного жителя. С травмами пострадавший обратился в больницу. Силовики установили местонахождение собаки и владельца животного. Мужчину опрашивают полицейские. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в городской полиции.Он отметил, что городу необходим приют для безнадзорных животных, но для его строительства нужны "достаточно серьезные средства".По словам Развожаева, приют может быть также организован по принципу общественной организации, которая будет с ним работать при поддержке города и выделении грантов.В России участились случаи нападения собак на людей. За последние несколько месяцев произошло несколько случаев: в Сочи свора хаски разодрала лицо 9-летнему мальчику, в Ставрополье девочку того же возраста насмерть загрызла стая псов, на Сахалине четыре собаки загрызли женщину. На проблему обратила внимание Госдума – идет подготовка ряда законодательных норм по защите людей от собак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму собаки стали реже кусать людей: статистикаЭффективный закон по защите людей от агрессивных собак: названы условияЗакон о защите людей от бездомных животных – Володин торопит регионы

севастополь

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, животные, приюты животных, бездомные собаки, общество, новости севастополя, городская среда