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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T16:49

2025-03-06T16:49

2025-03-06T16:50

севастополь

паромы и катера в севастополе

транспорт

морской транспорт

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в четверг в 16:28. Ограничение действовало около 20 минут. Причины приостановки работы не сообщались. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Крымский мост также был закрыт для движения автотранспорта. Движение по мостовому переходу восстановили в 16.47. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя, общество