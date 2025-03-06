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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T16:49
2025-03-06T16:49
2025-03-06T16:50
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паромы и катера в севастополе
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в четверг в 16:28. Ограничение действовало около 20 минут. Причины приостановки работы не сообщались. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Крымский мост также был закрыт для движения автотранспорта. Движение по мостовому переходу восстановили в 16.47. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя, общество
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе открыли рейд
16:49 06.03.2025 (обновлено: 16:50 06.03.2025)