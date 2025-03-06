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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T16:49
2025-03-06T16:50
севастополь
паромы и катера в севастополе
транспорт
морской транспорт
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городская среда
новости севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.Рейд был закрыт в четверг в 16:28. Ограничение действовало около 20 минут. Причины приостановки работы не сообщались. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.Крымский мост также был закрыт для движения автотранспорта. Движение по мостовому переходу восстановили в 16.47. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, паромы и катера в севастополе, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, новости севастополя, общество
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе открыли рейд

16:49 06.03.2025 (обновлено: 16:50 06.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольский паром
Севастопольский паром - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. В Севастополе восстановлено движение морского пассажирского транспорта через бухту. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
Рейд был закрыт в четверг в 16:28. Ограничение действовало около 20 минут. Причины приостановки работы не сообщались. В связи с перекрытием рейда на площадях Нахимова и Захарова был организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу", - говорится в сообщении.
Крымский мост также был закрыт для движения автотранспорта. Движение по мостовому переходу восстановили в 16.47.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеТранспортМорской транспортОбщественный транспортГородская средаНовости СевастополяОбщество
 
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