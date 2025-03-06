https://crimea.ria.ru/20250306/putin-podderzhal-ideyu-sotspodderzhki-bratev-i-sester-pogibshikh-boytsov-svo-1144716497.html

Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО

Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T19:13

2025-03-06T19:13

2025-03-06T19:13

фонд "защитники отечества"

новости

герои сво

владимир путин (политик)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Об этом шла речь на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".В ходе беседы родственники погибших бойцов рассказали президенту, что в федеральном законодательстве пока не закреплены меры социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и неусыновленных детей погибших участников СВО. Причина в том, что они не имеют соответствующего юридического статуса - не относятся к членам семьи.Путин также поручил главе фонда "Защитники Отечества", заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой подготовить предложение по поддержке семей пропавших без вести участников СВО."У Минобороны есть предложения по поводу того, что можно и нужно сделать до окончательного решения вопросов, связанных с родственниками, семьями ребят, которые числятся в категории пропавших без вести. Что нужно сделать и как можно помочь - по детям, по материальной поддержке", - сказал российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "защитники отечества", новости, герои сво, владимир путин (политик), армия и флот