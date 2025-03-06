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Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2025
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Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО
Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО
Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T19:13
2025-03-06T19:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Об этом шла речь на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".В ходе беседы родственники погибших бойцов рассказали президенту, что в федеральном законодательстве пока не закреплены меры социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и неусыновленных детей погибших участников СВО. Причина в том, что они не имеют соответствующего юридического статуса - не относятся к членам семьи.Путин также поручил главе фонда "Защитники Отечества", заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой подготовить предложение по поддержке семей пропавших без вести участников СВО."У Минобороны есть предложения по поводу того, что можно и нужно сделать до окончательного решения вопросов, связанных с родственниками, семьями ребят, которые числятся в категории пропавших без вести. Что нужно сделать и как можно помочь - по детям, по материальной поддержке", - сказал российский лидер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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фонд "защитники отечества", новости, герои сво, владимир путин (политик), армия и флот
Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО

Путин поддержал идею распространить меры поддержки на братьев и сестер погибших бойцов СВО

19:13 06.03.2025
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент Владимир Путин встретился с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поддержал предложение распространить меры социальной поддержки на несовершеннолетних братьев, сестер и пасынков погибших участников СВО. Об этом шла речь на встрече с сотрудниками и подопечными фонда "Защитники Отечества".
В ходе беседы родственники погибших бойцов рассказали президенту, что в федеральном законодательстве пока не закреплены меры социальной поддержки для несовершеннолетних братьев, сестер и неусыновленных детей погибших участников СВО. Причина в том, что они не имеют соответствующего юридического статуса - не относятся к членам семьи.
"То, что вы сказали, что на брата не распространяются какие-то меры поддержки - это какая-то ерунда. И что касается неусыновленных детей, но которые были членами семьи. Согласен, тоже по поводу… У женщины может быть ребенок от первого брака, но он мужем не усыновлен. Да-да, или братья. Я понимаю. Спасибо. Доработаем", - сказал президент.
Путин также поручил главе фонда "Защитники Отечества", заместителю министра обороны РФ Анне Цивилевой подготовить предложение по поддержке семей пропавших без вести участников СВО.
"У Минобороны есть предложения по поводу того, что можно и нужно сделать до окончательного решения вопросов, связанных с родственниками, семьями ребят, которые числятся в категории пропавших без вести. Что нужно сделать и как можно помочь - по детям, по материальной поддержке", - сказал российский лидер.
"Как оно 9предложение – ред.) будет готово, я его сразу же подпишу. Это буквально на следующей неделе можно сделать. Сегодня-завтра Анна Евгеньевна (Цивилева) подготовит, а в понедельник я уже подпишу", - пообещал Путин.
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Фонд "Защитники Отечества"НовостиГерои СВОВладимир Путин (политик)Армия и флот
 
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