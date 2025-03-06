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Что происходит с застройкой природных парков в Крыму

Что происходит с застройкой природных парков в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2025

Что происходит с застройкой природных парков в Крыму

Строительство в границах природных парков полуострова строго регламентировано нормами федерального и регионального законодательства, но полный запрет на такие... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T18:06

2025-03-06T18:06

2025-03-06T18:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Строительство в границах природных парков полуострова строго регламентировано нормами федерального и регионального законодательства, но полный запрет на такие работы нарушил бы права владельцев недвижимости, поскольку исторически в границах таких объектов часто расположены, в том числе, и жилые дома. Такие разъяснения РИА Новости Крым дали в Министерстве экологии и природных ресурсов республики в ответ на соответствующий запрос агентства.Ранее руководитель программы "ЮБК-территория всемирного наследия" Фонда имени Дмитрия Лихачева Елене Витенберг в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила информацию, что площадь и высотность застройки в парках-памятниках полуострова растет, в то время как до 2020 года это было запрещено. Также она заявила, что в Массандровском парке на одном из кадастровых участков в 2022 году разрешенная высота составляла 4 этажа и максимальный процент застройки – 9, а в 2023 году максимальный процент увеличился до 50%, а высотность – 6 этажей.Проблема собственностиПо данным минэкологии Крыма, большая часть природных парков регионального значения на территории Крыма была создана до вхождения республики в состав России без изъятия земельных участков у существовавших на тот момент собственников. На таких территориях располагаются объекты разных форм собственности с видами разрешенного использования, предусматривающими, в том числе, размещение, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства.Учет экологических рисковПри этом в министерстве подчеркивают, что положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения в Крыму корректируют в соответствии с требованиями федерального законодательства. Любые стройки строго регламентируются предельными параметрами, которые устанавливают по результатам анализа уже существующей застройки. Перед началом таких работ обязателен проект, одобренный государственной экспертизой с учетом всех экологических рисков, а также разрешение профильного министерства на начало стройки.Контроль и статус"Сотрудниками минприроды Крыма и подведомственными учреждениями, в управлении которых находятся соответствующие ООПТ, на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия", - уверяют в профильном министерстве.В рамках таких проверок инспекторы выявляют нарушения природоохранного законодательства и в таких случаях принимают меры по их устранению. Объекты культурного наследия на территории парков-памятников садово-паркового искусства тоже охраняют. При этом присваивать самими таким паркам статус объектов культурного наследия в министерстве считают не целесообразным.В Минприроды Крыма ранее уже обозначали главную проблему особо охраняемых природных территорий республики на примере Мисхорского парка, 1/4 часть которого реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами, участки под которые выделялись в украинские времена. Проблема актуальна для многих ООПТ в Крыму, и ее необходимо решать, считают в министерстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два годаВ Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территориюЗаповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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