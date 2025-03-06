https://crimea.ria.ru/20250306/chto-proiskhodit-s-zastroykoy-prirodnykh-parkov-v-krymu--1144703105.html
Что происходит с застройкой природных парков в Крыму
Что происходит с застройкой природных парков в Крыму - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Что происходит с застройкой природных парков в Крыму
Строительство в границах природных парков полуострова строго регламентировано нормами федерального и регионального законодательства, но полный запрет на такие... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T18:06
2025-03-06T18:06
2025-03-06T18:06
эксклюзивы риа новости крым
оопт
минэкологии крыма
крым
новости крыма
юбк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110584/66/1105846687_0:27:600:365_1920x0_80_0_0_a52ac752608af2fa09633a8174c609b0.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Строительство в границах природных парков полуострова строго регламентировано нормами федерального и регионального законодательства, но полный запрет на такие работы нарушил бы права владельцев недвижимости, поскольку исторически в границах таких объектов часто расположены, в том числе, и жилые дома. Такие разъяснения РИА Новости Крым дали в Министерстве экологии и природных ресурсов республики в ответ на соответствующий запрос агентства.Ранее руководитель программы "ЮБК-территория всемирного наследия" Фонда имени Дмитрия Лихачева Елене Витенберг в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила информацию, что площадь и высотность застройки в парках-памятниках полуострова растет, в то время как до 2020 года это было запрещено. Также она заявила, что в Массандровском парке на одном из кадастровых участков в 2022 году разрешенная высота составляла 4 этажа и максимальный процент застройки – 9, а в 2023 году максимальный процент увеличился до 50%, а высотность – 6 этажей.Проблема собственностиПо данным минэкологии Крыма, большая часть природных парков регионального значения на территории Крыма была создана до вхождения республики в состав России без изъятия земельных участков у существовавших на тот момент собственников. На таких территориях располагаются объекты разных форм собственности с видами разрешенного использования, предусматривающими, в том числе, размещение, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства.Учет экологических рисковПри этом в министерстве подчеркивают, что положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения в Крыму корректируют в соответствии с требованиями федерального законодательства. Любые стройки строго регламентируются предельными параметрами, которые устанавливают по результатам анализа уже существующей застройки. Перед началом таких работ обязателен проект, одобренный государственной экспертизой с учетом всех экологических рисков, а также разрешение профильного министерства на начало стройки.Контроль и статус"Сотрудниками минприроды Крыма и подведомственными учреждениями, в управлении которых находятся соответствующие ООПТ, на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия", - уверяют в профильном министерстве.В рамках таких проверок инспекторы выявляют нарушения природоохранного законодательства и в таких случаях принимают меры по их устранению. Объекты культурного наследия на территории парков-памятников садово-паркового искусства тоже охраняют. При этом присваивать самими таким паркам статус объектов культурного наследия в министерстве считают не целесообразным.В Минприроды Крыма ранее уже обозначали главную проблему особо охраняемых природных территорий республики на примере Мисхорского парка, 1/4 часть которого реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами, участки под которые выделялись в украинские времена. Проблема актуальна для многих ООПТ в Крыму, и ее необходимо решать, считают в министерстве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Парк-памятник "Мисхорский" в Крыму благоустроят за два годаВ Лименской долине в Крыму создадут особо охраняемую природную территориюЗаповедные земли: как в Крыму работают инспекторы минэкологии
крым
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110584/66/1105846687_40:0:561:391_1920x0_80_0_0_ec2bde3f8964511ff5ba1945f93deb4b.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оопт, минэкологии крыма, крым, новости крыма, юбк
Что происходит с застройкой природных парков в Крыму
В минэкологии Крыма объяснили застройку природных парков полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым.
Строительство в границах природных парков полуострова строго регламентировано нормами федерального и регионального законодательства, но полный запрет на такие работы нарушил бы права владельцев недвижимости, поскольку исторически в границах таких объектов часто расположены, в том числе, и жилые дома. Такие разъяснения РИА Новости Крым
дали в Министерстве экологии и природных ресурсов республики в ответ на соответствующий запрос агентства.
Ранее руководитель программы "ЮБК-территория всемирного наследия" Фонда имени Дмитрия Лихачева Елене Витенберг в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучила информацию, что площадь и высотность застройки в парках-памятниках полуострова растет, в то время как до 2020 года это было запрещено. Также она заявила, что в Массандровском парке на одном из кадастровых участков в 2022 году разрешенная высота составляла 4 этажа и максимальный процент застройки – 9, а в 2023 году максимальный процент увеличился до 50%, а высотность – 6 этажей.
Проблема собственности
По данным минэкологии Крыма, большая часть природных парков регионального значения на территории Крыма была создана до вхождения республики в состав России без изъятия земельных участков у существовавших на тот момент собственников. На таких территориях располагаются объекты разных форм собственности с видами разрешенного использования, предусматривающими, в том числе, размещение, реконструкцию и эксплуатацию объектов капитального строительства.
"Запрет на использование таких участков согласно установленным видам разрешенного использования, приведет к нарушению конституционных и гражданских прав собственников и землепользователей", - поясняют в Минэкологии.
Учет экологических рисков
При этом в министерстве подчеркивают, что положения об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) регионального значения в Крыму корректируют в соответствии с требованиями федерального законодательства. Любые стройки строго регламентируются предельными параметрами, которые устанавливают по результатам анализа уже существующей застройки. Перед началом таких работ обязателен проект, одобренный государственной экспертизой с учетом всех экологических рисков, а также разрешение профильного министерства на начало стройки.
"На сегодняшний день, в соответствие с выданными Минприроды Крыма разрешениями, строительство (реконструкция) капитальных объектов ведется в границах парков-памятников садово-паркового искусства "Харакский", "Мисхорский", "Чукурлар" и "Нижняя Ореанда", - проинформировали в министерстве.
Контроль и статус
"Сотрудниками минприроды Крыма и подведомственными учреждениями, в управлении которых находятся соответствующие ООПТ, на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия", - уверяют в профильном министерстве.
В рамках таких проверок инспекторы выявляют нарушения природоохранного законодательства и в таких случаях принимают меры по их устранению. Объекты культурного наследия на территории парков-памятников садово-паркового искусства тоже охраняют. При этом присваивать самими таким паркам статус объектов культурного наследия в министерстве считают не целесообразным.
"Учитывая неоднородно сложившуюся картину землепользования и застройки, в том числе наличие земельных участков и существующих объектов капстроительства, использующихся согласно видам разрешенного использования - индивидуальная жилая застройка, гостиничное обслуживание, магазины, объекты гаражного назначения, многоквартирные жилые дома и так далее - присвоение паркам памятникам садово-паркового искусства статуса объектов культурного наследия нецелесообразно", - сказано в ответе ведомства.
В Минприроды Крыма ранее уже обозначали главную проблему
особо охраняемых природных территорий республики на примере Мисхорского парка, 1/4 часть которого реально является парком, остальное занято домами и коммерческими объектами, участки под которые выделялись в украинские времена. Проблема актуальна для многих ООПТ в Крыму, и ее необходимо решать, считают в министерстве.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: