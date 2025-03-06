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В Симферополе перекроют центральную улицу

В Симферополе перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 06.03.2025

В Симферополе перекроют центральную улицу

В пятницу, 7 марта, в Симферополе ограничат проезд и парковку автомобилей на улице Горького в связи с обрезкой деревьев. Об этом предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 06.03.2025

2025-03-06T19:01

2025-03-06T19:01

2025-03-06T19:01

ситуация на дорогах крыма

крым

симферополь

обрезка деревьев в симферополе

городская среда

новости крыма

администрация симферополя

логистика

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 7 марта, в Симферополе ограничат проезд и парковку автомобилей на улице Горького в связи с обрезкой деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Отмечается, что ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00.Власти города просят симферопольцев и гостей крымской столицы планировать маршрут заблаговременно.В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений. Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мостуАксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуТракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, симферополь, обрезка деревьев в симферополе, городская среда, новости крыма, администрация симферополя, логистика, транспорт