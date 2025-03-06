В Симферополе перекроют центральную улицу
В Симферополе 7 марта до вечера ограничат движение и парковку по улице Горького
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 7 марта, в Симферополе ограничат проезд и парковку автомобилей на улице Горького в связи с обрезкой деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
Отмечается, что ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев будет ограничено движение и запрещена парковка по одной полосе на участке улицы Горького (от улицы Толстого до улицы Желябова)", - говорится в Telegram-канале администрации.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничение движения по улице Горького в в Симферополе из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничение движения по улице Горького в в Симферополе из-за обрезки деревьев
Власти города просят симферопольцев и гостей крымской столицы планировать маршрут заблаговременно.
В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений. Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.
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