Рейтинг@Mail.ru
В Симферополе перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250306/v-simferopole-perekroyut-tsentralnuyu-ulitsu-1144715947.html
В Симферополе перекроют центральную улицу
В Симферополе перекроют центральную улицу - РИА Новости Крым, 06.03.2025
В Симферополе перекроют центральную улицу
В пятницу, 7 марта, в Симферополе ограничат проезд и парковку автомобилей на улице Горького в связи с обрезкой деревьев. Об этом предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 06.03.2025
2025-03-06T19:01
2025-03-06T19:01
ситуация на дорогах крыма
крым
симферополь
обрезка деревьев в симферополе
городская среда
новости крыма
администрация симферополя
логистика
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239690_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2e26376a296c888fe07092c2482ff688.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 7 марта, в Симферополе ограничат проезд и парковку автомобилей на улице Горького в связи с обрезкой деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.Отмечается, что ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00.Власти города просят симферопольцев и гостей крымской столицы планировать маршрут заблаговременно.В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений. Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мостуАксенов назвал основные проекты дорожного строительства в КрымуТракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
крым
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1b/1135239690_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_fe22221047df030c556f1c1bd80dad92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, симферополь, обрезка деревьев в симферополе, городская среда, новости крыма, администрация симферополя, логистика, транспорт
В Симферополе перекроют центральную улицу

В Симферополе 7 марта до вечера ограничат движение и парковку по улице Горького

19:01 06.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбрезка деревьев
Обрезка деревьев - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. В пятницу, 7 марта, в Симферополе ограничат проезд и парковку автомобилей на улице Горького в связи с обрезкой деревьев. Об этом предупредили в администрации крымской столицы.
Отмечается, что ограничения будут действовать с 9:00 до 18:00.
"В связи с проведением работ по обрезке деревьев будет ограничено движение и запрещена парковка по одной полосе на участке улицы Горького (от улицы Толстого до улицы Желябова)", - говорится в Telegram-канале администрации.
© Пресс-служба администрации СимферополяСхема ограничение движения по улице Горького в в Симферополе из-за обрезки деревьев
Схема ограничение движения по улице Горького в в Симферополе из-за обрезки деревьев
© Пресс-служба администрации Симферополя
Схема ограничение движения по улице Горького в в Симферополе из-за обрезки деревьев
Власти города просят симферопольцев и гостей крымской столицы планировать маршрут заблаговременно.
В Симферополе ведутся плановые работы по обрезке зеленых насаждений. Аварийное дерево может угрожать безопасности, жизни граждан, сохранности транспортных средств, а также при его падении возможно повреждение линий электропередачи. На месте вырубленных аварийных деревьев предусмотрена высадка новых саженцев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Когда в Симферополе откроют проезд по "горбатому" мосту
Аксенов назвал основные проекты дорожного строительства в Крыму
Тракторы вместо пешеходов: в Симферополе ремонтируют парки
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольОбрезка деревьев в СимферополеГородская средаНовости КрымаАдминистрация СимферополяЛогистикаТранспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:13Путин поддержал идею соцподдержки братьев и сестер погибших бойцов СВО
19:01В Симферополе перекроют центральную улицу
18:46Путин высказался о попытке покушения на митрополита Тихона
18:43"Свое не отдадим": Путин заявил о недопустимости уступок по Украине
18:35Стали известны подробности смертельного ДТП со "скорой" в Керчи
18:32Путин: бойцы 810-й бригады ежедневно идут вперед в Курской области
18:22Крым и Севастополь в лидерах по исполнению нацпроектов – Хуснуллин
18:15Сплоченность общества является одним из условий победы в СВО – Путин
18:06Что происходит с застройкой природных парков в Крыму
17:58На Кубани врачи-аферисты "заработали" 152 млн на псевдолечении сосудов
17:39Жуткое ДТП со "скорой" в Керчи – пациентка погибла и трое пострадали
17:34Переговоры по Украине: чего ждет Россия от США
17:21Бельгия поставит Украине боевые истребители F-16
17:10Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда после открытия движения
16:49Рейд в Севастополе открыли
16:47Крымский мост открыт для проезда
16:44Справки больше не нужны: дети будут ездить в поездах по России за полцены
16:35В Севастополе будут судить мужчину за ограбление храма
16:15В Севастополе закрыли рейд
16:09Крымский мост закрыт для автомобилей
Лента новостейМолния